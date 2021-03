L'App Store représente 330 000 emplois au Royaume-Uni

Après les chiffres français, Apple affirme que son App Store a permis la création de plus de 330 000 emplois au Royaume-Uni, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière, malgré les pressions de la crise sanitaire mondiale sur l'économie du pays.

L'emploi en pleine croissance au UK grâce à Apple

Selon Apple, 2020 a été une année décisive pour l'économie des applications iOS, les développeurs du Royaume-Uni générant plus de 3,6 milliards de livres sterling de revenus totaux, ce qui représente une croissance de 22% par rapport à l'année précédente. La société affirme qu'une tendance similaire s'est reflétée en Europe, où l'économie des applications iOS s'est développée pour soutenir 1,7 million d'emplois, soit une augmentation de 7% depuis 2019.



Christopher Moser, directeur principal de l'App Store, a déclaré :

La croissance au Royaume-Uni a été tirée par les innovations et le succès décisif des développeurs britanniques, dont les utilisateurs d'applications comptaient pour apprendre, s'entraîner, suivre leur santé ou trouver des moyens de rester connectés et de se divertir. Pendant la pandémie, les gens se sont tournés vers les applications d'entraînement britanniques telles que One You Couch to 5K, l'application de plan de remise en forme Fiit et l'application d'assistance au sommeil Sleepiest Sleep Sounds Stories. Le développeur britannique Moshi, une application de sommeil et de pleine conscience pour les enfants, a connu une croissance rapide des téléchargements et des abonnements au cours de l'année dernière, entraînant une expansion de 50% de son équipe avec 10 nouvelles recrues.



En une année pas comme les autres, le Royaume-Uni est resté un pays dynamique

et un hub innovant pour les entrepreneurs et les développeurs d'applications. Plus de personnes au Royaume-Uni que jamais travaillent dans le cadre de l'écosystème d'applications iOS, créant des applications passionnantes appréciées par les gens du monde entier.

Dans son communiqué de presse, Apple a mis en évidence quelques exemples de réussite de l'App Store de développeurs britanniques en 2020, notamment Digital Workroom, qui développe des applications de productivité comme Noted et aide les entreprises à essayer de créer leurs propres applications de marque, la communauté d'apprentissage des langues en ligne Busuu et Hutch Games - créateur de titres gratuits comme le populaire F1 Manager, Top Drives et Rebel Racing.



Apple affirme que les développeurs britanniques ont bénéficié de son programme «App Store Small Business» pour les petites entreprises, qui a été lancé plus tôt cette année et a introduit des taux de commission réduits de 15% pour les développeurs qui ont gagné moins d'un million de dollars en 2020. Apple prend 30% de commission pour ceux qui gagnent plus d'un million de dollars par an.



Le programme Small Business a reçu les éloges de nombreux développeurs, mais certains grands développeurs tels que Spotify et Epic Games - qui accusent tous deux Apple de comportement anticoncurrentiel - ont depuis critiqué le programme, affirmant qu'elle sapait les règles de l'App Store.