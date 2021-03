Sorties jeux : Giant Dancing Plushies, Cube Escape Collection, Cobra Kai : Combat de cartes!

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Giant Dancing Plushies, Cube Escape Collection, Cobra Kai : Combat de cartes!.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Warpath (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.07.01, 722 Mo, iOS 9.0, Lilith Games) Suivez votre sentier de guerre dans Warpath, un jeu de guerre et de stratégie en temps réel.Seuls les commandants les plus intrépides et rusés pourront en sortir victorieux. Serez-vous de ceux qui se cachent dans l’ombre ou qui affrontent leurs ennemis ?



Planifiez vos attaques et participez à des combats épiques de STR sur des cartes iconiques.

●Utilisez vos compétences et faites preuve de stratégie pour atteindre le sommet.

●Rejoignez des commandants du monde entier dans un combat pour la gloire. Visez vos ennemis avec des manœuvres calculées.

●Déplacez vos bases pour construire, occuper des bastions et agrandir votre territoire. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Warpath





Super saut de balle (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0.00, 62 Mo, iOS 11.0, Dillon Karadia) Sautez, rebondissez, esquivez. C’est plus difficile que vous ne le pensez!



Sautez, rebondissez, esquivez et roulez à travers plus de 80 niveaux soigneusement conçus —Une plateforme conçue pour le toucher. Publicité C’est une balle rouge, c’est une balle enragée, NON, c’est Super saut de balle!

Sautez et partez dans une superbe aventure pour sauver tous les charmants Yeebees.



Super saut de balle offre une nouvelle expérience de plateforme de jeu, voici quelques caractéristiques :





Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Super saut de balle





Poker Pop! (Jeu, Casino, iPhone / iPad, v1.0.2, 89 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) Une nouvelle façon de jouer à des parties de poker en solo!



Poker Pop est un jeu de correspondance de tuiles de style domino où vous placez des cartes sur le plateau pour créer des mains de poker. Marquez autant de points que possible avant de remplir le tableau... Publicité Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Poker Pop!





Ping Pong Fury (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.18.0, 260 Mo, iOS 10.0, Yakuto) Affrontez de vrais joueurs en ligne dans d'exaltantes batailles de ping-pong multijoueurs.



Créé par les créateurs du jeu de tennis de table primé, Ping Pong Fury est le jeu de sport par excellence pour deux joueurs ! Il vous suffit de faire glisser pour frapper et de smasher la balle hors de portée de votre adversaire. Utilisez des gestes d'écran intuitifs pour appliquer des effets de rotation et de hachage à vos retours et même réussir un service pro en servant un ace.



Gagnez des adeptes dans le World Tour chaque saison pour déverrouiller dix superbes arènes virtuelles. Affrontez des adversaires plus coriaces et soyez récompensé avec des prix encore plus importants. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Ping Pong Fury





OROBOROS (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 136 Mo, iOS 11.0, Blay Games) La boucle a été rompue. La vie telle que nous la connaissons n'est plus. L'obscurité a tout voilé.



Oroboros, nobles gardiens de la boucle, dispersés à travers l'univers ...



Mais peut-être qu'il y a encore de l'espoir d'être à nouveau entier ...



Il est maintenant temps de prendre le contrôle de votre destin. Choisissez un Oroboro et plongez dans cette aventure unique et mystérieuse.



Vous rencontrerez de nombreux ennemis et amis sur la route. Des opportunités de perfectionner vos compétences, de découvrir des objets de collection cachés et de tuer de puissants boss vous attendent!... Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit OROBOROS





myVEGAS BINGO (Jeu, Casino, iPhone / iPad, v0.1.1499, 430 Mo, iOS 10.0, PlayStudios) myVEGAS BINGO est le nouveau jeu de bingo le plus en vogue pour lequel vous tomberez à coup sûr!

Profitez de jeux de bingo gratuits en ligne, avec de vraies machines à sous de casino de Las Vegas et gagnez d'énormes jackpots! myVEGAS BINGO est le seul jeu de casino social avec BINGO GRATUIT et REAL REWARDS.



Ressentez la ruée vers le jeu de bingo le plus visuellement époustouflant au monde! Avec d'énormes bonus, des bonus de bingo et des jackpots massifs. Organisez une fête de bingo avec vos amis pendant que vous vous frayez un chemin à travers le Strip de Las Vegas. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit myVEGAS BINGO





MLB Tap Sports Baseball 2021 (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 348 Mo, iOS 10.2, Glu Games Inc) VOTRE jeu de baseball de la MLB est de retour avec MLB Tap Sports Baseball 2021 ! À vous de jouer pour continuer votre dynastie dans la MLB !



NOUVEAU DANS TSB21

• Une franchise à 45 MILLIONS de téléchargements et plus encore chaque jour

• Nouvel événement : CLUB RALLY – Travaillez avec votre club pour remporter d'énormes récompenses !

• Nouveau mode : LANCER ! – Faites monter la PRESSION pour la première fois dans TSB !

• SAISONS de CLASSEMENT MONDIAL – Montrez ce dont vous êtes capable et remportez des récompenses de saison !

• CONNECTEZ-VOUS à votre compte TSB20 pour garder vos niveaux All-Star, récupérer les gardiens de TSB20 et plus encore !



Créez votre équipe et votre dynastie MLB dans MLB Tap Sports Baseball 2021 ! Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit MLB Tap Sports Baseball 2021





Inner-Tube Climber (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.5, 59 Mo, iOS 12.0, Snoring Cat LLC) Inner est un jeu de grimpeur sans fin avec des rebonds muraux amusants et des commandes de plate-forme sympa!



Le joueur est coincé dans sa chambre à air suite à un tragique accident, qui l'a également laissé piégé au fond d'une crevasse sans fin!



Inner-Tube Climber a été créé à l'origine comme une soumission "Compo" pour le game jam Ludum Dare 47.

Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Inner-Tube Climber





Cube Escape Collection (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 103 Mo, iOS 9.0, Rusty Lake) Il y a quelques jours, Rusty Lake annonçait que les neuf premiers jeux de puzzle d'aventure en point and click Cube Escape arriveraient sur iOS et Android dans une seule version d'anthologie. Tous les jeux inclus dans la collection Cube Escape sont disponibles de manière autonome, mais cette version les rassemble dans un seul package gratuitement. Les jeux inclus dans Cube Escape Collection son tSeasons, The Lake, Arles, Harvey's Box, Case 23, The Mill, Birthday, Theatre et The Cave.



Dans cette anthologie d'aventures classiques en point & click, vous suivez le chemin de Dale Vandermeer, un détective d'homicide, alors qu'il enquête sur la mort d'une femme et se retrouve entraîné dans le monde mystérieux de Rusty Lake. Le jeu est inspiré des "escape rooms", un concept qui cartonne ces derniers temps.



Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Cube Escape Collection





Cobra Kai : Combat de cartes! (Jeu, Action / Cartes, iPhone / iPad, v0.19, 777 Mo, iOS 9.0, Boss Team Games) Cobra Kai : Combat de cartes est un mélange entre un jeu de cartes à collectionner (JCC) et un jeu de combat au tour par tour inspiré par la série Cobra Kai de TV.



Caractéristiques :



- Des combats de cartes au rythme effréné !

- Choisis ton dojo ! Décideras-tu de combattre aux côtés de Cobra Kai ou de t'allier à Miyagi-Do ?

- Débloque les élèves et leurs prises redoutables ! Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Cobra Kai : Combat de cartes!





Beat The Loop (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.0, 37 Mo, iOS 10.0, Gurlal Kahlon) Préparez-vous pour un jeu de plateforme musical bourré d'action.

Sautez et foncez à travers les niveaux de jeu basés sur le rythme.

Coincé dans une boucle temporelle sans fin, repoussez vos limites pour échapper à l'impossible.



Fonctionnalités

1 Commandes simples pour sauter et Dash.

2 Niveaux multiples avec des bandes sonores uniques.

3 Mode pratique pour maîtriser le gameplay. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Beat The Loop





Nouveaux jeux payants iOS :

Unruly Heroes (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.0, 1,1 Go, iOS 9.0, Perfect Game Speed) "Unruly Heroes" est un jeu mobile d'action-aventure en 2D développé par l'équipe indépendante de Magic Design Studios et publié par Perfect World. L'histoire est inspirée du premier roman mythologique chinois "Journey to the West" et s'efforce d'offrir aux joueurs une expérience innovante à travers un style artistique fantastique et une intrigue hilarante.



Depuis la nuit des temps, les écritures bouddhistes maintenaient l'équilibre entre le Ciel, la Terre et la myriade de créatures. Cependant, alors que la méchanceté du Mal commençait à grandir, cet équilibre délicat a été jeté dans le chaos lorsque l’écriture divine a été déchirée et dispersée à travers le pays. Ces créatures qui ont rencontré le pouvoir mythique des fragments ont hérité d'un pouvoir sans précédent. Publicité Publicité Télécharger Unruly Heroes à 2,29 €





Super Starship (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 876 Mo, iOS 11.0, Les Bird) Explorez un univers multijoueur persistant massif.

900 000 étoiles, chaque étoile avec son propre système solaire.

Plus de 4 millions de planètes à découvrir!

Univers 3D complet. Faites voler votre vaisseau spatial dans n'importe quelle partie de la galaxie.



Vous aimez No Man's Sky? Eh bien, ce n'est pas ça, mais ça s'en inspire.



PAS DE COMBAT! PAS DE PIRATES! Il s'agit d'une mission de paix pour cartographier la galaxie pour les planètes habitables à coloniser. Envolez-vous vers n'importe quelle étoile que vous voyez dans votre vue et explorez son système solaire. Publicité Publicité Télécharger Super Starship à 5,49 €





Poly Vita (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 104 Mo, iOS 11.0, Alejandro Zielinsky) Poly Vita est un jeu de puzzle magnifique et relaxant avec des mécanismes uniques, qui vous emmène dans un voyage à travers différents mondes.



Ramassez et placez des tuiles pour former des chemins tout en évitant les obstacles dangereux. Dans chaque niveau, vous devrez construire un chemin vers chaque fragment d'âme avant de guider Maya à la maison.



Maya a longtemps erré dans ses rêves à la recherche de fragments perdus de son âme. Vous devez collecter chaque fragment d'âme dans les 30 niveaux pour que son voyage se termine enfin.



Pouvez-vous résoudre tous les défis de Poly Vitas et aider Maya à se réveiller? Publicité Publicité Télécharger Poly Vita à 3,49 €





Giant Dancing Plushies (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.0.4, 198 Mo, iOS 10.0, Rogue Games) Giant Dancing Plushies est un jeu de rythme divertissant basé sur le simple plaisir de danse.

Aide ton adorable Kaiju fan de musique à conquérir la planète... en dansant !



Débloque tes peluches géantes, améliore-les avec des tas d'aptitudes et rends-les invincibles ! Joue des missions rapides ou mesure-toi à une infinité de niveaux pour obtenir des récompenses, débloquer des lieux et obtenir les ressources pour améliorer tes armes de destruction massivement adorable.



Tu peux danser sur la musique du jeu ou jouer avec n'importe quelle autre source de musique. Utilise le rythme de la musique comme référence pour adopter un rythme régulier et profiter du plaisir de danser n'importe où sur tes chansons préférées !

Le jeu idéal pour accompagner ton appli de musique.

Publicité Publicité Télécharger Giant Dancing Plushies à 6,99 €





Dungeon Village 2 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.20, 255 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Une nouvelle légende commence ici!



Construisez et gérez une ville dans les prairies, les champs de neige, même dans le monde souterrain! Installez des auberges, des magasins d'armes et plus encore pour convaincre les aventuriers de venir vous rendre visite.



Utilisez des objets et de l'équipement pour dynamiser vos aventuriers et les aider à obtenir plus d'or et d'expérience dans leurs quêtes. Soyez à l'affût de nouveaux donjons à explorer et de nouveaux monstres à combattre!



Besoin d'aide pour attirer les aventuriers? Essayez de construire de nouvelles installations, de vendre de nouveaux types de nourriture ou d'améliorer la région pour gagner des titres. Continuez à expérimenter et vous pourriez tomber sur des récompenses rares ...



Au fur et à mesure que votre ville se développe et devient plus populaire, les aventuriers ne se contenteront pas de visiter, mais de s'y installer pour de bon!

La liste des ennemis du jeu précédent a été élargie avec une foule de nouveaux monstres excentriques à combattre. Publicité Publicité Télécharger Dungeon Village 2 à 6,99 €