À quand l'arrivée d'une équivalence au Xbox Game Pass chez Nintendo ?

Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut bien avouer que Microsoft fait fort avec son Xbox Game Pass, l'une des meilleures offres d'abonnement sur le marché. Avec l'arrivée de Bethesda dans la ronde, l'américain assure 20 nouveaux jeux de qualité dans son catalogue, permettant d'attirer de nouveaux joueurs.

Mais, alors, pourquoi Nintendo ne se lance pas dans la course ? Là où Sony et Microsoft se tirent la bourre pour mettre la main sur des exclusivités, le Nippon peut se servir dans son tiroir et profiter de ces immenses licences.

Et si Nintendo relançait sa console virtuelle ?

Pourtant, la firme derrière Mario avait déjà proposé une équivalence à l'époque, avec même un peu d'avance : en 2006, les possesseurs de la console Wii pouvaient avoir accès à une console virtuelle, permettant de jouer à des titres provenant de la NES, SNES, N64, Sega Master System et Sega Genesis.



On pouvait ainsi se replonger dans les plus grands jeux de ces anciennes consoles, qui plaisent toujours autant aux joueurs. La console virtuelle a fait son apparition sur Nintendo Switch, comprise dans l'abonnement Nintendo Switch Online, mais avec un catalogue bien maigre de 114 jeux contre 428 à l'époque. Avec plus de 30 ans d'existence, des licences mondialement connues et des titres incontournables, pourquoi le Nippon ne propose pas une équivalence à Xbox Game Pass ?



Un vrai gâchis qui, on l'espère, sera bientôt corrigé...