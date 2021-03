Astropad lance sa bêta pour transformer l'iPad en tablette graphique

Hier à 20:34 (Màj hier à 21:23)

Guillaume Gabriel

La plupart des utilisateurs d'iPad s'en servent pour le travail, mais également pour le loisir, notamment pour dessiner. La Pomme a notamment lancé son Apple Pencil pour cette utilisation, permettant ainsi une précision remarquable sur des applications prévues à cet effet.



Il faut savoir que certains développeurs proposent ou travaillent des outils pour connecter les tablettes d'Apple à son Mac ou à son PC. C'est notamment le cas d'Astropad Studio qui vient de lancer la version bêta de son logiciel pour en faire une tablette graphique.

Astropad veut transformer l'iPad en tablette graphique

Astropad a annoncé aujourd'hui le lancement de la bêta de « Project Blue », un support multiplateforme pour connecter un iPad à un PC et donc en faire une tablette graphique. Les artistes peuvent ainsi dessiner directement grâce à l'appareil à la Pomme, notamment avec l'Apple Pencil, ce dernier étant pris en charge.



Pour le moment, cette nouveauté concerne uniquement les utilisateurs Windows, puisque le logiciel prend en charge Windows 10 en 64 bits build 1809 ou une version ultérieure et un ‌iPad‌ exécutant iOS 9.1 ou une version ultérieure. L'‌iPad‌ peut être couplé avec un PC via WiFi ou via une connexion USB.



Project Blue est disponible gratuitement sur le site web officiel.

