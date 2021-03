ByteDance rachète le créateur de Mobile Legends

Hier à 20:23 (Màj hier à 20:23)

Guillaume Gabriel

Si vous êtes un grand amateur de l'App Store, vous devez sans doute déjà connaitre le jeu Mobile Legends qui prend la forme d'un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA) lancé en 2016. Son créateur ? Le studio chinois Mooton Technology qui a vu le jour en 2014 et qui a été créé par un ancien employé de Tencent.

Si on en parle aujourd'hui, c'est que la société vient d'être rachetée par un géant du pays : ByteDance. Celui qui a notamment créé TikTok semble vouloir rattraper son retard dans le monde du jeu vidéo, notamment grâce à sa division spéciale du nom de Nuverse.

ByteDance veut grandir sur le marché du jeu vidéo

Grâce à une collaboration entre les équipes et en s’appuyant sur les leçons et les connaissances tirées de sa propre croissance rapide, Moonton fournit le soutien stratégique nécessaire pour accélérer l’offre de jeux de Nuverse à l’échelle mondiale.

Le jeu Mobile Legends a toujours connu un certain succès, bien que ces derniers mois ont permis une hausse assez impressionnante du nombre de joueurs et des revenus engendrés (à hauteur de 500 millions de dollars de revenus). Si on ne sait pas combien a dû débourser ByteDance pour s'offrir le studio, ce dernier était évalué à 4 milliards de dollars...



