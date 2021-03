Apple TV+ : la série Trying est renouvelée pour une deuxième et troisième saison

Il y a 4 heures

Julien Russo



Trying est l'une des séries originales Apple qui a fait le moins de bruit sur les réseaux sociaux et les médias. Malgré tout, ce manque de popularité n'a pas empêché le programme de réaliser une belle performance en ce qui concerne l'audience auprès des abonnés Apple TV+. Vu le succès de cette comédie, la firme de Cupertino a décidé d'annoncer aujourd'hui le renouvellement de deux nouvelles saisons.

Trying de retour avec de nouveaux épisodes

Trying raconte l'histoire de beaucoup de couples à travers le monde, deux personnes qui s'aiment plus que tout et qui ne parviennent pas à avoir un bébé, malgré les nombreuses tentatives et consultations d'experts.

Le moral de Jason et Nikki va vite baisser quand ils vont voir leurs proches avoir des enfants, ils vont interpréter cela comme une punition du destin. Mais pas question de baisser les bras, le jeune couple va étudier la possibilité d'adopter un enfant !

Cette histoire a particulièrement touché les abonnés Apple TV+ qui ont été nombreux à lancer le premier épisode de la saison 1, c'est pour cela qu’Apple accepte avec confiance la poursuite de l'investissement dans Trying.



À travers un communiqué de presse, Apple vient d'annoncer que la deuxième saison de Trying va débarquer dans le catalogue d'Apple TV+ dès le vendredi 14 mai. D'autres épisodes arriveront (probablement en 2022) avec une troisième saison ! Contrairement à des concurrents qui sont frileux avec le renouvellement de séries (pour ne pas citer Netflix ), Apple ose prendre des risques, pour le plus grand plaisir des abonnés !

Le géant californien communique quelques informations sur les épisodes à venir :

Dans la deuxième saison de huit épisodes de "Testing", Nikki (Esther Smith, nominée au BAFTA) et Jason (Arae Spall, nominée au SAG) continuent de naviguer dans le processus d'adoption. Ayant été approuvés par le comité d'adoption, ils constatent maintenant que le jumelage avec un enfant n'est pas aussi simple qu'ils l'espéraient. Il semble que les enfants soient pris par d'autres couples alors qu'ils sont laissés pour compte. Aidés par leur excentrique travailleuse sociale Penny (Imelda Staunton), ils sont déterminés à faire tout ce qu'ils peuvent. Lorsque Nikki rencontre une petite fille appelée Princess lors d'un événement d'adoption, elle sait instantanément que c'est l'enfant qu'il leur convient. Mais il y a des obstacles au plan de Nikki qui peuvent s'avérer insurmontables.

Dans la saison 2, vous retrouverez plusieurs acteurs de la première saison, il y aura Ophelia Lovibon, Olivier Chris, Sian Brooke, Darren Boyd ou encore Robyn Cara.

Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur tv.apple.com. Évidemment, vous retrouvez aussi l'application sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV.