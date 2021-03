Machinika Museum de Littlefield Studio : un futur The Room sur mobile

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Si vous aimez la série The Room de Fireproof Games, vous allez certainement lire attentivement cet article avec l'arrivée prochaine de Machinika Museum de Littlefield Studio. Bien que The Room n'ait pas inventé la «boîte à puzzle» numérique, elle a vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière avec une réalisation de grande qualité et une expérience immersive sur nos écrans tactiles.



De nombreux jeux ont tenté de copier le concept au fil des ans, et Machinika Museum semble bien parti pour nous épater.

Publicité

Machinika Museum bientôt sur iOS et Android

Signé du développeur Littlefield Studio et de l’éditeur Plug In Digital, Machinika Museum vous propose d'incarner le gardien de l’atelier d’un musée du futur. Vous êtes celui qui est chargé d'examiner et de corriger les différentes découvertes technologiques qui sont envoyées au musée, mais cette fois, un nouveau lot étrange d'appareils a été envoyé, et résoudre leurs énigmes vous mènera dans une aventure qui couvrira littéralement la galaxie.



Si les contrôles sont simples et intuitifs, il faudra se creuser les méninges pour résoudre les dizaines d'énigmes basées sur la logique et l'observation. Le jeu promet 2 à 4 heures d'aventure selon votre niveau, le tout dans une atmosphère très réussie. Bien évidemment, les lois de la physique devront être prises en compte pour arriver au bout.



Et les développeurs ne cachent pas leur inspiration puisqu'ils citent les classiques du jeu de réflexion qu'ils soient anciens (Myst) ou nouveaux (The Room). Regardez le trailer vidéo :

Machinika Museum a été lancé sur Steam pour PC aujourd'hui avec une réduction de lancement de 15%. Le jeu se dirigera vers les appareils mobiles le 20 avril et vous pouvez précommander la version iOS sur l'App Store ou vous préinscrire pour la version Android sur Google Play.

Publicité

Télécharger le jeu Machinika Museum