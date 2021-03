La puce M1 plus rapide que le Intel Core i7 de bureau de 11e génération

La puce Apple M1 à 8 cœurs a encore une fois réussi à surpasser un processeur Intel. Plusieurs mois après sa sortie, la nouvelle puce Apple Silicon a fait mieux que le processeur Intel Core i7-11700K dans le classement de PassMark dans la catégorie des performances à un seul thread des processeurs de bureau. Cela ne laisse que le Rocket Lake i9-11900K haut de gamme devant le processeur qui équipe le Mac mini vendu 799€. Un prix à peine supérieur au processeur i9-11900K que l'on trouve à environ 500€ l'unité.

La puce M1 fait encore mal à Intel

Si les MacBook Air, MacBook Pro 13 et Mac mini sortis fin 2020 ont impressionné la galerie, c'est surtout grâce à la puce Apple M1 qui surclasse tout ce qui se faisait jusqu'ici sur les ordinateurs Apple, et même au-delà. Intel en a même fait sa cible dans ses dernières publicités.

Les nouveaux cœurs x86 «Cypress Cove» du tout dernier Core i7-11700K d’Intel, la 11ème génération baptisée Rocket Lake-S, n'arrivent pas à faire mieux que les coeurs ARM de la puce Apple. La M1 conserve une petite longueur d’avance sur son rival en calcul mono-core, pour se placer en deuxième position générale, juste derrière le Core i9-11900K.



Derrière le processeur de la firme de Cupertino, on trouve d'autres processeurs de renoms comme le nouveau AMD Ryzen 5000, alors que lui et l'Intel consomment pratiquement 10 fois plus. En effet, la puce M1 nécessite 15 W par défaut, quand Intel avale 125 W en Core i7- 11700K et AMD 105 W pour le Ryzen 7 5800X. Cette consommation s'explique surtout pour les calculs multi-coeur. Mais une puce AMD Ryzen 9 5950X est vendu au même prix qu'un Mac mini M1...

Une puce trop juste en multi-core pour les ordinateurs de bureau

En multi-core, la puce d'Apple se fait par contre rattraper par les processeurs de bureau x86 d’Intel et AMD car elle n'affiche que 4 cœurs hautes performances «Firestorm» et quatre cœurs «Icestorm» pour l’économie d’énergie. C'est une architecture hybride proche du big.LITTLE d’ARM ou du Lakefield d’Intel qui a été conçue pour les ordinateurs portables afin d'avoir un compromis entre performances et autonomie. Nous savons déjà qu'Apple travaille sur une version plus musclée de sa puce M1 avec une version M1X dédié à l'iMac, au Mac Pro et aux futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces.



En tout cas, encore une belle publicité pour les ordinateurs d'entrée de gamme Apple. Avant la nouvelle architecture, ils étaient plus chers que les concurrents à performances égales, désormais ils sont bien moins chers (et gardent toujours macOS ainsi qu'une conception de premier plan en leur faveur). On comprend pourquoi le fondeur américain essaie finalement de récupérer Apple comme client.