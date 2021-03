Apple commande des puces M2 en 4nm chez TSMC

Apple a réservé la capacité de production initiale de puces 4 nm avec son fournisseur de longue date, TSMC. Cette commande concerne les processeurs Apple Silicon de nouvelle génération, selon des sources du secteur citées dans un nouveau rapport publié aujourd'hui par DigiTimes.

Apple prépare les nouvelles puces Mac M2 et iPhone A15

Nos confrères taïwanais ont donné quelques détails intéressants :

Apple a déjà réservé la capacité initiale du N4 de TSMC pour sa série Mac de nouvelle génération. Apple a également engagé TSMC pour fabriquer son processeur iPhone de nouvelle génération baptisé A15, construit à l'aide du nœud de processus N5 Plus ou N5P de la fonderie, selon les sources.



TSMC devrait lancer la production de la puce A15 d'Apple qui alimentera la prochaine série iPhone 13 d'ici la fin du mois de mai.

Le dernier silicium d'Apple, la puce M1, est le premier du genre dans l'industrie basé sur un processus de gravure en 5 nm. La puce A14 Bionic vue dans les iPad Air 4 et iPhone 12 est également basée sur ce processus 5 nm. Selon le rapport, Apple envisage déjà le processus de puce 4 nm pour son architecture Apple Silicon de nouvelle génération. Il s'agit très certainement de la puce M2.



Le calendrier de lancement de ces nouvelles puces 4 nm n'est pas fourni, mais DigiTimes rapporte que TSMC passera à la production en volume du nouveau processus au quatrième trimestre de 2021, soit légèrement en avance. En outre, Apple prévoit d'utiliser une version améliorée du processus 5 nm pour la puce A15 de l'‌iPhone 13‌, la production devant démarrer d'ici la fin du mois de mai.



Passer sur une gravure 4nm permet d'avoir des composants plus petits bien sûr, mais aussi une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances. Apple devrait lancer plusieurs nouveaux Mac cette année avec des puces M1X ou M2 plus puissantes; cependant cela nous parait trop tôt pour passer directement en 4nm. Ce sera plutôt en 2022 pour le futur Mac Pro par exemple.