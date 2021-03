Dead Cells : le DLC Bad Seed est disponible sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Dead Cells sur iOS et Android ne se repose pas sur ses lauriers et, malgré de nombreux prix, le jeu possède une feuille route chargée pour les prochains mois. Le premier DLC payant de Dead Cells sur mobile, Bad Seed, vient d'être mis en ligne dans le monde entier en tant qu'achat intégré.

Dead Cells : le premier contenu additionnel payant

Pour célébrer la sortie de ce contenu additionnel, le studio Playdigious a réduit de 50% le prix Dead Cells, soit 5,49€ au lieu de 10,99€. Le DLC Bad Seed (mauvaise graine) de Dead Cells est vendu 4,49€ et apporte de nouveaux niveaux, de nouveaux monstres, des armes et un boss. Regardez la bande-annonce de lancement du DLC Dead Cells Bad Seed ci-dessous :

Pour ce premier contenu additionnel, les développeurs ont délaissé la frénésie du château et proposent un cadre somptueux à découvrir au plus vite. Dedans, on retrouve :

Des niveaux inédits dans lesquels perdre la tête : la très agitée Serre et le toxique Marais des Fugitifs

De nouveaux monstres à déchiqueter : faites la connaissance des habitants, dont le Champignon d'abrutissement et l’Envoyeur

De nouvelles armes à manier : coupez les têtes qui dépassent avec la Faux-griffe, ou faites danser l’ennemi avec l’Oud

Un nouveau boss à affronter : Maman Tique a hâte de faire votre connaissance



Si vous n'avez pas encore acheté Dead Cells, vous pouvez relire notre test sur iPhone. Il s'agit d'un jeu de plateforme de type roguevania qui exige une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables. Un try and die comme on en fait plus et qui est devenu une référence sur mobile, mais aussi sur consoles. A télécharger sur App Store et sur Play Store.

