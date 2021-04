Call of Duty Mobile : le retour du mode Zombies est prévu

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Call of Duty Mobile est l'un des jeux les plus populaires sur l'App Store, grâce à ses graphismes au-delà des attentes, sa diversité de maps et le support des manettes, le jeu génère beaucoup d'argent et attire toujours plus de nouveaux joueurs. Cependant, dans ce jeu qui semble parfait, il manque une chose qui peut donner du bonheur à toute une communauté : le mode Zombies !

Publicité

Le retour des zombies ?

Il y a moins d'un mois, Call of Duty Mobile a reçu une importante mise à jour, celle de la saison 2 !

L'éditeur a ajouté un nouvel opérateur gratuit, mais aussi un tout nouveau Battle Pass avec de nouveaux défis, missions et récompenses d'événements. En général, on a l'habitude de voir les joueurs se plaindre, mais sur ce coup-là, tout le monde semble avoir été satisfait de cette mise à jour !

Malgré tout, il y a quelque chose qui manque toujours autant : les zombies.



Véritable emblème et classique du titre Call of Duty, le mode Zombies a disparu en mars 2020 sur iPhone, la seule raison qui a été communiquée aux joueurs, c'est que l'équipe derrière ce mode n'était pas satisfaite de son travail. Il faut dire qu’Activision fixe la barre très haute dans le développement de Call of Duty Mobile, pour l'entreprise il est hors de question de laisser un mode de jeu qui ne correspond pas aux exigences qualités initialement communiquées.

Finalement, le temps a passé et de nouveaux développeurs ont rejoint l'équipe dédiée aux zombies. D'après un post d'Activision sur Reddit, Call of Duty Mobile Zombies va revenir très rapidement avec une toute nouvelle expérience et plusieurs nouveautés. La priorité est donnée à la version chinoise du jeu, puis dans les mois qui suivront les zombies feront leurs retours en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde !



La bonne nouvelle, c'est que la carte originale Shi No Numa sera proposée dès le lancement du Mode Zombies. Pour ceux qui ne se rappelle plus, il s'agit d'une carte présentée dans Call of Duty : World at Wa r , Black Ops, Black Ops III et Call of Duty Mobile.

Shi No Numa est situé au Japon dans un marais entouré d'une jungle.

Publicité

Si dans l'ensemble il s'agit d'une bonne nouvelle, Activision n'a communiqué aucune date pour le retour du Mode Zombies sur son application iOS et Android. On espère tout de même que l'attente ne sera pas trop longue !

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile