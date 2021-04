Un iMac 2021 plus grand que 27 pouces avec une puce M1X ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1



Le leaker l0vetodream a déclaré aujourd'hui que la prochaine refonte de l'iMac 2021 apportera un écran encore plus grand que le modèle le plus cher de la gamme actuelle.



Apple vend actuellement des iMac en deux tailles; un modèle de 21,5 pouces et un modèle de 27 pouces. Le leaker suggère que le nouvel iMac dépassera ainsi 27 pouces. Pourquoi pas 32 pouces comme le Pro Display XDR ?

Publicité

Un iMac 32 pouces cette année ?

Hormis cette information, qui rejoint celle concernant le modèle d’entrée de gamme qui devrait passer à 24 pouces, le leaker ne donne ni date ni prix.



On s'attend à ce que le nouvel iMac 2021 change radicalement le design de l'iMac actuel qui remonte à près de huit ans. Le nouveau modèle devrait s'inspirer de l'esthétique de l'iPad Pro 2018 avec des bordures réduites et des côtés plus plats. Un style que l’on retrouve depuis sur l’iPad Air 4 et l’iPhone 12.

Le tweet de l0vetodream suggère que l'iMac haut de gamme bénéficiera donc également d'une augmentation de la taille de l'écran, dépassant l’historique 27 pouces. On peut imaginer que la dalle passe à 32 pouces comme sur l’écran Pro Display XDR, une manière intelligente de réduire les coûts sur la chaîne de production.



La nouvelle gamme d'iMac devrait faire ses débuts dans les prochains mois, avec une puce Apple Silicon de nouvelle génération, M1X ou M2 affichant des performances accrues en multicoeur. Rappelons qu’Apple a abandonné l'iMac Pro le mois dernier, certainement pour préparer l’arrivée de la nouvelle gamme.