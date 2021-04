Nouvelle campagne publicitaire anti-Apple pour Microsoft et sa Surface Pro

Hier à 22:07 (Màj hier à 22:07)

Guillaume Gabriel

Elles sont nombreuses les grandes entreprises à s'en prendre à Apple et à ses produits, et on comprend pourquoi, quand on sait à quel point la popularité de la Pomme est haute. On pense notamment à Huawei, à Samsung, mais également à Microsoft, qui est coutumier du fait.

Publicité

Et la firme américaine vient d'en remettre une couche avec une nouvelle publicité qui met en scène sa Surface Pro qui affronte un certain iPad Pro.

Surface Pro vs iPad Pro : nouvelle campagne anti-Apple

Ces derniers mois, la célèbre société Microsoft a redoublé d'attaque envers Apple et ses produits, s'en prenant notamment aux Mac. Cette fois, c'est au tour de l'iPad Pro d'être pris pour cible dans une nouvelle publicité vantant les mérites de la Surface Pro.



Dans sa nouvelle publicité « Surface Pro 7: toujours le meilleur choix », Microsoft met donc en avant des défauts sans inspiration de l'iPad Pro, quelques semaines après une opération similaire qui oppose le produit au MacBook Pro.



Dans la courte publicité de 30 secondes, on peut donc voir la firme pointer du doigt l'absence de béquille intégrée, l'unique présence d'un port USB-C, la lourdeur du Magic Keyboard, mais également un prix plus haut que la Surface Pro 7.