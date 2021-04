10 milliards de gain pour COD Mobile & Honor of Kings en 2020

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Les jeux disponibles sur iOS et Android rapportent beaucoup d'argent à leurs studios de développement, c'est essentiellement pour cette raison que de grands éditeurs de jeux sur PC et consoles s'investissent de plus en plus pour nous divertir sur mobile. L'un des jeux les plus populaires sur l'App Store et le Google Play Store, c'est Call of Duty Mobile, grâce à son talent de se renouveler avec de nouvelles saisons, le jeu maintient une bonne dynamique et reste rentable sur le long terme !

Publicité

Call of Duty Mobile et Honor of Kings, deux titres qui rapportent beaucoup

Selon un récent rapport de Reuters, TiMi Studios serait aujourd'hui l'entreprise qui génère le plus d'argent grâce à iOS et Android, si le studio est peu connu, c'est essentiellement parce qu'il s'agit d'une filiale du géant Tencent Mobile.

Basé à Shenzhen en Chine avec des bureaux à Los Angeles, Chengdu et Shanghai, TiMi Studios contrôle plusieurs gros titres de l'App Store dont Call of Duty Mobile et Honor of Kings. D'après le rapport, ce serait ces deux jeux qui ont pulvérisé les revenus de la filiale en 2020, ils ont permis de rapporter la somme de 10 milliards de dollars.



Ce qui est quand même ironique, c'est qu’Activision Blizzard (qui édite la franchise Call of Duty depuis sa création) a annoncé un chiffre d'affaires de 8,09 milliards de dollars en 2020. On prend en compte ici la version PC et consoles de Call of Duty, ce qui veut dire que les deux combinés rapportent moins que la version mobile du célèbre FPS.

Dès le début, Call of Duty Mobile a attiré l'attention, le jeu a été disponible dès la fin 2019 sur les smartphones d'Apple et les smartphones sous Android.

Attendu par une très grande communauté de joueurs, le titre a réalisé le plus gros lancement pour un jeu mobile, la première semaine de présence sur les deux stores a permis de générer 100 millions de téléchargements.

Les joueurs sont très vite entrés dans le "système économique" de l'éditeur, ils ont commencé à investir en masse dans des achats intégrés pour avancer plus vite dans le jeu. Le système de "Battle Pass" à chaque lancement de nouvelle saison a aussi permis de générer beaucoup d'argent, ce procédé provient de la version console et PC et rencontre beaucoup de succès.



Du côté de Tencent, cette belle performance permet une croissance fulgurante du chiffre d'affaires global sur la totalité de l'année. L'entreprise chinoise n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, on vient d'apprendre récemment qu'une équipe est en cours de recrutement pour proposer un jeu AAA qui sera basé sur le film Ready Payer One. Le jeu sera disponible sur iOS, mais aussi Android !

Publicité

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile