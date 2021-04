Apple n'aime pas qu'une société utilise un logo trop proche du sien

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

6



Apple déteste que d'autres marques utilisent un logo en forme de pomme surtout quand celui-ci ressemble comme deux gouttes d'eau au sien. C'est pour cela que nous apprenons aujourd'hui qu'une nouvelle marque fait l'objet d'une plainte de la part d'Apple pour "copie de logo". Une nouvelle affaire après celle de la poire de Prepear.



Publicité

Une histoire de logo chez Apple

Lorsque l'on crée une société, un dépôt de marque et de logo est obligatoire auprès des instances de son pays pour être sûr de ne pas se les faire voler à l'avenir. Mais malgré cette action, il reste tout à fait possible qu'au fil des années, d'autres entreprises créent à leur tour un logo qui ressemble énormément au vôtre.



Apple l'a déjà vécu plusieurs fois et cela semble encore être le cas avec la société Georgette LLC. Il est évident qu'en créant un logo en forme de pomme, il y a de fortes chances pour qu'il ressemble à celui d'Apple et que la société la plus valorisé en bourse de la planète dépose une plainte contre vous.



C'est ainsi que l'on apprend ce matin qu'Apple a déposé un "acte d'opposition" devant la Commission de procès et d'appel des marques pour protester contre ce logo jugé beaucoup trop ressemblant au sien. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, le logo de Georgette LLC dont l'activité et la mise d'eau en bouteille est en forme de pomme (non croquée) avec le slogan "Je suis Arcus" écrit à l'intérieur et la petite feuille exposée juste au-dessus.

Pour compléter les propos présents dans sa plainte, Apple s'est permis de glisser une comparaison des deux logos en photo ainsi qu'une superposition de l'un sur l'autre pour approuver ses paroles. Étant donné que ce logo est amené à se retrouver apposé sur des millions de bouteilles dans les grandes surfaces, la marque à la pomme estime que cela pourrait tromper le client. Affaire à suivre.