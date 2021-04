Apple TV+ : plusieurs acteurs rejoignent le casting de Killers of the Flower Moon

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Les nouveaux ajouts sur Apple TV+ sont assez discrets en ce moment, mais rassurez-vous on peut parler de calme avant la tempête. La firme de Cupertino prévoit de nombreuses nouveautés en 2021 et 2022, à commencer par le film Killers of the Flower Moon, plusieurs nouveaux acteurs viennent de rejoindre le casting.

Publicité

Des nouvelles sur le film Killer of the Flower Moon et la série Masters of the Air

Imaginez-vous dans les années 1920 en Oklahoma, une série de meurtres ont visé plusieurs membres de la tribu indienne d'Osage. Cette communauté est réputée pour être discrète et ne pas s'attirer de problèmes, les autorités ne comprennent pas comment un tel drame a pu se répéter plusieurs fois.

Après une enquête approfondie, le FBI découvre que les assassinats seraient directement liés à la découverte de pétrole sur les terres de la tribu indienne.



Le scénario vous intéresse ? Réalisé par Martin Scorsese (réalisateur de Les Affranchis, le Loup de Wall Street, Taxi Driver...), ce nouveau film provient tout droit d'une histoire vraie, rien n'a été inventé !

Vous retrouverez dans Killers of the Flower Moon un casting de star avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Deadline vient d'annoncer cette nuit qu'on pourra aussi compter sur la présence de William Belleau (Twilight Chapitre 3), Louis Cancelmi (Blacklist), Jason Isbell (musicien) et Sturgill Simpson (One Dollar).

Belleau jouera Henry Roan, un éleveur d'Osage ayant des liens étroits avec la famille Burkhart de DiCaprio. Cancelmi est Kelsie Morrison, une arnaqueuse locale et amie de Burkhart. Isbell, qui fait ses débuts d'acteur dans le film, joue Bill Smith, un adversaire d'Ernest Burkhart, tandis que Sturgill Simpson se joint au célèbre champion de rodéo et contrebandier Henry Grammer.

L'autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Raff Law (Running Man) dans la future série à succès Masters of the Air. La série produite par Steven Spielberg et Tom Hanks suivra l'histoire vraie d'un groupe de pilotes de bombardiers qui partent au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.

Masters of the Air est actuellement en tournage au Royaume-Uni avec d'anciens acteurs de Band of Brothers.