Découvrez Loki, la prochaine série Marvel de Disney+

Hier à 14:41 (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Si vous fans de Marvel, l'arrivée prochaine de la série Loki pourrait fortement vous intéresser. Annoncée par Disney+ cette semaine, Loki devrait apporter un vent de fraîcheur avec un personnage haut en couleur qui se fait appeler "le Dieu de la Malice".

Loki : la suite temporelle de Avengers Endgame

Après les succès de WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, c’est donc la série Loki qui s'apprête à débarquer sur Disney+. Il s'agit d'un show en six épisodes écrit par Michael Waldron et réalisé par Kate Herron qui explore en profondeur les failles temporelles et les réalités alternées.

Loki (Tom Hiddleston), ou le Dieu de la Malice, s'est enfui avec le Tesseract dans Avengers Endgame et a atterri dans un monde où il est mis à mal par la bureaucratie du TVA (Time Variance Authority). Les Gardiens du Temps, menés par Mobius (Owen Wilson), vont alors gentiment demander à Loki de réparer son erreur qui a créé de multiples failles temporelles.

La nouvelle série Disney+ Original se déroule après les événements relatés dans Avengers: Endgame. Parmi le casting, on retrouvera également Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant complètent la distribution. Loki fera ses débuts en exclusivité sur Disney+ le 11 juin 2021 prochain.

SI vous ne savez pas de quoi l'on parle, Wikipédia explique Loki est une divinité et un super-vilain évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par les scénaristes Stan Lee et Larry Lieber et le dessinateur Jack Kirby, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Journey into Mystery #85 en octobre 1962.



