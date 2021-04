Company of Heroes : l'extension Opposing Fronts est disponible

Annoncée en décembre de l'année dernière, la nouvelle extension de Company of Heroes, Opposing Fronts, est disponible sur nos mobiles. Company of Heroes porté par Feral Interactive a fait ses débuts sur mobile avec la version iPad avant de frapper les iPhone (en tant que mise à jour universelle) et Android un peu plus tard dans l'année.



Company of Heroes : la premiere extension est disponible sur iOS et Android

Feral Interactive a introduit le mythique RTS de Sega et Relic sur mobile avec un portage de grande qualité. Aujourd'hui, Feral Interactive lance donc Company of Heroes: Opposing Fronts, qui est disponible en achat intégré au sein de Company of Heroes. Cette extension comprend deux nouvelles campagnes solo complètes, la 2e armée britannique et la Panzer Elite en mode Escarmouche, et plus encore.



Regardez la bande-annonce de la version iPhone et Android de Company of Heroes: Opposing Fronts ci-dessous :

Ce nouveau chapitre suivant propulse le joueur dans l'enfer de la guerre où vous devrez combattre pour l'honneur et la gloire de la patrie. Les joueurs incarneront la seconde armée britannique lors de la libération héroïque de Caen, ou une division Panzer d'élite dans son combat pour repousser l'invasion aéroportée.

Voici le contenu de l'extension en détail :

Deux nouvelles armées : la seconde Armée britannique ou une division Panzer d'élite, chacune avec ses options de ses avantages.

la seconde Armée britannique ou une division Panzer d'élite, chacune avec ses options de ses avantages. Deux campagnes intégrales : Commandez la seconde Armée britannique pour libérer la position stratégique de Caen.

Commandez la seconde Armée britannique pour libérer la position stratégique de Caen. Contrôlez une division Panzer d'élite pour repousser l'invasion et faire échouer l'opération Market Garden.

pour repousser l'invasion et faire échouer l'opération Market Garden. Guerre et champs de bataille réalistes : Intelligence artificielle avancée, effets météorologique dynamiques, combinaisons tactiques des véhicules... le tout délivre un nouveau niveau de réalisme et une nouvelle appréhension du champ de bataille.

Intelligence artificielle avancée, effets météorologique dynamiques, combinaisons tactiques des véhicules... le tout délivre un nouveau niveau de réalisme et une nouvelle appréhension du champ de bataille. Nouveau mode multijoueurs : Combinez Company of Heroes™: Opposing Fronts™ avec le titre original Company of Heroes pour un total de 4 armées jouables en ligne. Combinez l'artillerie britannique avec l'armée américaine pour faire tomber le 3eme Reich ou utilisez la Wehrmacht et les Panzer pour annihiler l'invasion.

D'autres nouveautés sur Company of Heroes 1.2

En plus de ce contenu additionnel, Feral propose deux autres changements dans cette mise à jour numérotée 1.2 :

La prise en charge officielle des appareils suivants : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPad Air 4, iPad 8

La prise en charge des commandes du clavier et de la souris pour iPad

Ce dernier point est très important pour les joueurs les plus exigeants sur ce type de jeux.



Considérant que Company of Heroes est une superbe version, il y a fort à parier que les fans vont se ruer dès aujourd'hui sur l'extension à 4,49€. Elle est disponible dans le monde entier pour iOS et Android.



Concernant la compatibilité de ce jeu de stratégie, il fonctionne sur tous les iPhones à partir de l'iPhone 6s. Avez-vous déjà joué à Company of Heroes sur iOS ou Android ?

