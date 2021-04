Amazon présente ses écouteurs Echo Buds 2 en deux coloris

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

Amazon a présenté aujourd'hui ses Echo Buds 2 avec un design 21% plus petit et une suppression active du bruit améliorée.



Les Echo Buds de deuxième génération introduisent une option de couleur blanche, et un nouveau boitier qui nous fait immanquablement penser aux AirPods Pro d'Apple.

Présentation des Echo Buds 2

Tout comme les ‌true wireless de la pomme, les Echo Buds présentent désormais une conception ventilée pour réduire la pression auditive. Mieux, l'encombrement réduit permet un ajustement plus affleurant.



L'annulation du bruit serait deux fois plus efficace que le modèle précédent et les écouteurs disposent désormais d'un mode Transparence, comme chez Apple. La qualité sonore a également été améliorée avec une plage dynamique étendue et une fidélité des basses et des aigus accrue. Les microphones sont également revus pour une meilleure qualité d'appel.

Les Echo Buds de deuxième génération sont classés IPX4 pour la résistance à l'eau et à la sueur, et les écouteurs peuvent offrir cinq heures d'écoute avec la suppression du bruit activée, avec deux charges complètes supplémentaires dans le boîtier pour un total de 15 heures. Comme les Echo Buds d'origine, le modèle de deuxième génération est livré avec Alexa intégré.



Les Echo Buds sont livrés avec quatre tailles d'embouts de forme ovale et des embouts en forme d'aile en option en deux tailles pour un ajustement plus sûr.



Les Echo Buds de deuxième génération sont annoncés au prix de 119,99 $ avec l'étui de chargement USB-C standard, ou 139,99 $ avec l'étui de chargement sans fil, ce est largement sous les 249 $ des AirPods Pro. Ils seront mis en vente le 13 mai et seront en promotion pour une durée limitée à 99,99 $ et 119,99 $. Nous n'avons pas encore les prix en euros, ni l'information concernant une mise en vente éventuelle en France. Les premiers modèles ne sont pas vendus chez nous.