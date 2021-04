La presse française s'emballe autour de la sortie de GTA 6

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

Dès que le sujet tourne autour de GTA, cela prend tout le temps des proportions assez incroyables. La dernière histoire en date tourne autour d'un journaliste de Bloomberg dont les propos sur GTA 6 ont été déformés par la presse et notamment la presse française. Explications.

GTA VI : Le jeu le plus attendu de la décennie



Bientôt 8 ans que GTA V a vu le jour sur nos consoles et pas la peine de s'éterniser sur le sujet, même à l'heure actuelle, quelle claque vidéoludique ! Il n'y a pas à dire, Rockstar sait y faire et ce dernier opus de la saga est infatigable à tel point qu'une version next-gen doit arriver au deuxième semestre 2021 afin de clôturer en beauté cet épisode qui restera légendaire.



Mais malgré sa durée de vie exceptionnelle, après presque une décennie entière sans suite, les fans commencent à s'impatienter. Étant donné que la période la plus longue que nous avons attendue entre deux GTA auparavant était de 5 années, inutile de dire que les joueurs n'en peuvent plus d'attendre.



C'est pour cela que depuis des mois, plusieurs rumeurs apparaissent de temps en temps sur le web avec plus ou moins d'importance alors que Rockstar n'a toujours rien communiqué à ce sujet et nous savons à quel point ils sont forts pour que rien ne soit divulgué en amont.

La dernière actualité en date concerne Jason Schreier, actuellement journaliste chez Bloomberg et plutôt bien informé sur le sujet en général. Il y a quelques jours, un internaute lui a posé une question via Twitter portant sur la sortie de GTA 6 ce à quoi il a répondu (tweet supprimé) qu'avec le COVID, il se pourrait que la sortie soit repoussée encore plus loin que ce que les dernières rumeurs indiquent à savoir 2023.



C'est à partir de ce tweet que la presse s'est emballée et que des dizaines d'articles ont commencés à voir le jour avec des titres plus ou moins précis qui affirmaient que GTA 6 était repoussé après 2023 voire carrément 2025. Ayant eu un retour de la situation qui commençait à prendre une proportion importante, celui-ci a immédiatement réagi en prenant l'un des articles concernés et en tweetant une réponse plutôt claire.

Salut - Je ne sais pas pourquoi cela se répand dans l'actualité française, mais je n'ai jamais dit que GTA VI avait été retardé, alors tout le monde s'il vous plaît calmez-vous.

Hi - I don't know why this is spreading among French news, but I never said that GTA VI was delayed, so everyone please calm down — Jason Schreier (@jasonschreier) April 13, 2021

Comme vous pouvez le constater, c'est bien la presse française qui est visée sous ce tweet même s'il est important de rappeler qu'il a également interpellé d'autres médias provenant d'autres pays dont les États-Unis. Il reproche à tous ces médias d'avoir transformé ses paroles pour les faire passer de supposition à affirmation, ce qui l'a logiquement agacé.



Pour faire un dernier point, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'y a aucune actualité officielle autour de GTA 6 et la seule chose que Rockstar a confirmé, c'est la version next-gen de GTA V qui débarquera en 2021. Il va donc falloir, une fois de plus, prendre son mal en patience surtout que si vous êtes un fan inconditionnel de la série, vous savez très bien qu'entre le moment ou les développeurs nous dévoile le premier trailer et la date officielle de la sortie du jeu, il s'écoule souvent de long mois.