La Oppo Watch et Oppo Band prennent en charge l'iPhone grâce à une app iOS

Il y a 3 heures

Julien Russo

Non, le marché des montres connectées ne se résume pas qu'à l'Apple Watch, on retrouve aussi de magnifiques montres et bracelets connectés chez les concurrents et surtout chez les fabricants chinois ! L'un des plus populaires en face d'Apple, c'est Oppo. La firme propose une Watch et un bracelet connecté à des prix très attractifs et qui prennent maintenant en charge l'iPhone.

Oppo rend compatibles ses wearables à l'iPhone

Si la majorité des fabricants de montres et bracelets connectés sont utilisables uniquement avec un smartphone sous Android, il n'est pas impossible de les rendre compatibles avec l'iPhone. En réalité, il suffit d'un peu d'effort pour développer une application iPhone et créer un enregistrement des données entre les deux appareils !

Oppo Watch et Band proposent dès maintenant l'enregistrement de vos statistiques d'entraînement et de santé à partir de l'application HeyTap Health qui est déjà disponible sur l'App Store.

Le principe est simple, les deux accessoires d'Oppo s'occuperont de récupérer vos données d'oxygénation du sang, votre fréquence cardiaque, d'évaluer la qualité de votre sommeil... Pour tout transférer vers l'application Santé d'Apple. Au final, l'Oppo Watch et Band vont se comporter comme si vous aviez une Apple Watch au poignet, en tout cas pour la synchronisation de vos données de santé, pour le reste, c'est une autre histoire !



Quand on vous dit que les deux produits d'Oppo sont compatibles avec l'iPhone, nous sommes très loin de la compatibilité qu'apporte une Apple Watch. Il ne sera pas possible d'envoyer un message, de répondre à un appel ou encore d'enregistrer un rappel sur votre iPhone. La prise en charge ne se fait que pour les données liées à votre santé, pour que Oppo puisse gérer le reste, il faut qu'Apple ouvre les vannes et c'est loin d'être gagné puisque la firme de Cupertino sait très bien que cela pourrait faire mal aux ventes de sa montre connectée. Surtout que l'objectif prioritaire d'Apple est que vous restiez dans son écosystème !



Si vous êtes intéressé pour investir dans l'Oppo Watch, elle est disponible sur Amazon France à partir de 219,99€ (taille 41 mm) avec la livraison en 1 jour ouvré. La taille 46 mm est proposé au tarif de 299,99€.

On retrouve un micro et des haut-parleurs intégrés, une étanchéité jusqu'à 30 mètres, des fonctionnalités qui vous incitent à faire du sport, une autonomie extraordinaire de 2 semaines et le système d'exploitation Wear OS by Google.



En ce qui concerne les caractéristiques techniques, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100 & Apollo 3 avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. L'écran est de l'AMOLED avec 1,6 pouce et une définition de 320 x 260 pixels (301 PPI).

En ce qui concerne l'Oppo Band, le bracelet connecté est proposé à 59,99€.