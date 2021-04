EA confirme l'arrivée de Apex Legends Mobile en bêta

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apex Legends de Respawn Entertainment est devenu très populaire sur consoles et PC en quelques mois seulement. Et maintenant, le nouveau Battle Royale se dirige vers les smartphones et les tablettes, profitant notamment de la suppression de Fortnite sur les appareils Apple.

Ce lundi sur le site d'EA, Respawn Entertainment a confirmé qu'il apportait une toute nouvelle expérience aux joueurs nomades avec une nouvelle version d'Apex Legends. Le nouveau titre s'appelle sans surprise Apex Legends Mobile, et sera lancé avec une version bêta limitée à venir ce printemps. C'est Tencent qui s'occupe du développement.

Apex Legends Mobile arrive bientôt sur iOS et Android

Le directeur de jeu chez Respawn, Chad Grenier, n'a pas révélé grand chose sur le prochain titre phare. Il a confirmé que le jeu comportera des commandes spécialement conçues pour les écrans tactiles, ce qui est tout de même le minimum vital en 2021. Le réalisateur a déclaré que le jeu comportera également des «optimisations réfléchies», qui transformeront Apex Legends Mobile en «le combat de bataille royale le plus avancé disponible sur un téléphone».



Le billet de blog indique qu'il s'agit d'une nouvelle version du jeu, mais qu'elle conservera les racines de l'original et apportera cette expérience que les joueurs existants connaissent et aiment. Les joueurs pourront toujours sélectionner un seul personnage doté de ses propres compétences sur le champ de bataille.



Apex Legends Mobile conservera également le modèle économique gratuit. Cela signifie que les joueurs n'auront pas à débourser de l'argent pour jouer à Apex Legends Mobile. Cependant, il y aura une variété d'achats intégrés pour des articles cosmétiques (qui n'ont pas d'impact sur le gameplay). Il y aura également un pass de combat unique pour la version mobile du jeu, distinct de celui qui existe pour les joueurs sur console et PC.



Il n'y aura donc pas de cross-play entre Apex Legends et Apex Legends Mobile, en tout cas dans un premier temps. C'était le point fort de Fortnite...

La bêta d'Apex Legends

Les choses commenceront modestement pour la version mobile du dernier Battle Royale. Respawn indique que la version bêta du titre sera disponible uniquement aux Philippines et en Inde à partir de ce printemps. Pire, ce sont seulement les joueurs Android qui vont pouvoir y goûter. Cependant, la société affirme que la version bêta évoluera rapidement et inclura également les possesseurs d'iPhone dans les semaines suivantes.



Reste à connaitre la date de sortie de la version finale, sans doute au cours de l'été comme l'avait indiqué le studio le mois dernier.



Regardez la bande-annonce d'Apex Legends ci-dessous pour déjà vous faire une idée :