Un service de streaming vidéo dans l'abonnement PlayStation Plus ?

Il y a 20 min

Julien Russo

D'après le média VGC, Sony serait en train de réfléchir pour proposer un "PlayStation Video Pass", ce nouveau service de streaming pourrait venir s'inclure pour l'ensemble des joueurs PlayStation qui possèdent l'abonnement pour jouer en ligne. À l'heure actuelle, le PlayStation Plus apporte pas mal d'avantages, mais apporter un service supplémentaire de cette envergure serait comme ajouter la cerise tout en haut du gâteau !

Un Vidéo Pass pour les joueurs PlayStation ?

Le PlayStation Plus propose déjà de nombreux arguments. Il y a la possibilité de jouer en ligne sur les jeux qu'on achète, des jeux offerts tous les mois à l'ensemble des abonnés, des remises exclusives sur le PlayStation Store ou encore 100 Go de stockage sur le Cloud de Sony pour vos sauvegardes.

Si on peut se dire que c'est déjà pas mal, la multinationale japonaise voudrait aller encore plus loin en donnant prochainement l'accès à un service de streaming vidéo.

Avec cette nouveauté, Sony débarquerait sur le marché du streaming parmi les géants déjà en place, on pense à Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo ou encore HBO Max.



Face à tous ces grands acteurs du streaming, Sony a un avantage : ses sociétés de productions et de distributions :

Sony Pictures Entertainment

Columbia Pictures

Sony Pictures Classics

Sony Pictures Television

Sony Pictures Animation

Ainsi que toutes les autres... La liste est longue et les contenus très nombreux, toutes ces sociétés appartiennent à Sony Pictures qui appartient directement à la maison mère Sony.

Autant dire que si l'entreprise se lance sur ce nouveau marché, elle va avoir une nette avance face à plusieurs de ses concurrents !

Dans ses récentes déclarations, Sony semble se préparer à changer sa manière de mettre en avant les films et séries sur ses consoles PlayStation.

En effet, l'entreprise a exprimé son souhait d'arrêter de vendre des contenus vidéos sur le PlayStation Store dès le 31 août 2021, la firme a mentionné un possible "Pass Vidéo" qui pourrait combler ce manque dans un avenir proche. Malheureusement, aucune information supplémentaire n'a été communiquée, mais qui dit "Pass Vidéo" veut probablement dire l'arrivée d'un service de streaming tel qu'on le connait avec Netflix ou encore Prime Vidéo.



Cet ajout du Pass Vidéo pourrait considérablement augmenter la valeur du PlayStation Plus, puisque n'oublions pas que si le PlayStation+ avait 47,7 millions d'abonnés l'année dernière, ce chiffre est très loin du nombre de PlayStation 4 et 5 vendus partout dans le monde.