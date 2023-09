Le patron de PlayStation démissionne après 30 ans de service

Jim Ryan, patron de la branche Sony Interactive Entertainement depuis 1994, vient de confirmer qu'il démissionne de son poste. Une décision personnelle qui n'a visiblement rien à voir avec l'entreprise qu'il porte dans son cœur.

Jim Ryan quitte PlayStation

Une annonce choc ! Jim Ryan, chef principal de Sony Interactive Entertainement, vient d'annoncer sa démission après trente ans de bons et loyaux services. Le grand patron de PlayStation justifie sa décision par une difficulté de vivre en Europe et travailler aux États-Unis. Sans doute une fatigue mentale et physique liée au temps ou peut-être un problème plus profond entre lui et la société dont nous ne serons sûrement jamais au courant.



Il quittera officiellement ses fonctions début 2024, mais sera remplacé dès le 4 octobre 2023 par Hiroki Totoki, gestionnaire des finances pour Sony depuis 1987. Un remplacement temporaire puisque la société va immédiatement rechercher un nouveau président dans les mois à venir.

Entre succès et polémiques

Jim Ryan aura connu trente années magiques à la tête de PlayStation. La marque n'a cessé de gagner en popularité au fil des décennies, à tel point qu'elle est aujourd'hui la console gaming de référence pour une majorité de joueurs.



Néanmoins, tout n'est pas parfait. Sur les trois dernières années, on lui a souvent reproché de penser avant tout aux finances et délaisser de plus en plus la fidèle communauté de millions de joueurs PlayStation. On peut citer l'augmentation de prix pour la PS5, l'augmentation du PS+ ou encore la mauvaise communication sur le passage payant de la version PS4 à la version PS5 sur Horizon Forbidden West par exemple.

Déclaration de Jim Ryan :

Après 30 ans, j'ai pris la décision de prendre ma retraite du SIE en mars 2024. J'ai apprécié de pouvoir exercer un métier que j'aime dans une entreprise très spéciale, en travaillant avec des gens formidables et des partenaires exceptionnels.



Mais il m'est de plus en plus difficile de faire cohabiter ma vie en Europe et mon travail en Amérique du Nord. Je partirai en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de personnes aux quatre coins du monde. PlayStation fera toujours partie de ma vie et je me sens plus optimiste que jamais quant à l'avenir de la société. Je tiens à remercier Yoshida-san pour la confiance qu'il m'a accordée et pour avoir été un leader incroyablement attentif et compréhensif.

PS : la PS5 est en promotion sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.