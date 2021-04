L’AirTag à 35€ et l’accessoire Hermès à 449€, sérieusement Apple ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

4



Le tarif d’un AirTag solo a globalement été une bonne nouvelle, Apple est plus ou moins resté dans la tranche tarifaire de ses concurrents. Cependant, il y a quelque chose de choquant : le prix des accessoires issus de la collaboration Apple x Hermès. Si vous avez été faire un tour sur l’Apple Store en ligne depuis qu’il a été mis à jour mardi soir, vous avez probablement été choqué par ce détail...

449€ pour un accessoire de bagage

Parfois quand on parcourt les fiches produits de l’Apple Store en ligne, on se demande si Apple et certains des accessoiristes ont vraiment les pieds sur Terre quand il s’agit de fixer les prix. Plusieurs consommateurs ont été très surpris de voir les prix des accessoires proposés par Hermès pour les AirTags. On le sait, Hermès est une marque de luxe, mondialement connu et qui est réputé pour optimiser au maximum ses marges de bénéfices.



Ce qui surprend plusieurs clients d'Apple, c'est le prix de l'accessoire bagage d’Hermès. L'entreprise en propose 3 modèles différents. On a l'accessoire de sac, l'accessoire de bagage et le porte-clés.

Le moins cher est l'accessoire de sac, la marque le propose à 299€ avec plusieurs couleurs disponibles, arrive ensuite le porte-clés à 349€ (aussi disponible en plusieurs couleurs) et pour finir l'accessoire de bagage à 449€.

S'il est difficile de justifier de tel prix, on peut quand même admettre que la qualité du produit est imbattable.

Hermès explique que son accessoire de bagage AirTag est réalisé à partir de son emblématique cuir Barénia et orné de surpiqûres sellier contrasté. Résistant et fiable sur le long terme, il saura vous accompagner pour tous vos déplacements, que ça soit sur une valise ou sur un sac à dos.



Pour l'instant, les accessoires d'Hermès pour l'AirTag semblent rencontrer un petit succès, on a rapidement remarqué à la rédaction que le modèle le plus coûteux avait rapidement vu son délai de livraison augmenter de quelques semaines. Est-ce une difficulté de stock ou une forte demande ? Impossible de le savoir.

Quoi qu'il en soit, si la firme de Cupertino a continué son partenariat avec l'entreprise de luxe française, c'est probablement parce que les bracelets d'Apple Watch Hermès ont trouvé leurs clientèles.

Pour ceux qui n'ont pas l'envie de dépenser autant d'argent dans un accessoire AirTag, rassurez-vous, il y en a plein d'autres (bien moins cher) sur l'Apple Store en ligne et même encore moins cher sur Amazon (très souvent à moins de 10€). Et comme les délais sont déjà allongés, pensez à acheter les AirTags chez Fnac par exemple.