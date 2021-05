Xbox Game Pass : Microsoft ajoute FIFA 21, FF X et Red Dead Online

Alban Martin

Qu'il commence bien le mois de mai pour les abonnés au Xbox Game Pass. Microsoft a décrit les titres à venir sur le service à volonté pour les deux premières semaines, et ils incluent un deux titres à succès. FIFA 21 arrivera le 6 mai, vous offrant la dernière expérience de football sur Xbox et PC. Vous obtiendrez également des bonus d'XP pour les modes Volta Squad et Ultimate Team. Mais ce n'est pas tout puisque le multijoueur de Red Dead arrive juste après.

Des HITS arrivent sur le Xbox Game Pass

En effet, plusieurs autres jeux majeurs arrivent le 13 mai. Red Dead Online apporte l'expérience multijoueur far-west de Rockstar à un public plus large sur tous les supports du géant de Redmond. Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, quant à lui, fait revivre les RPG japonais classiques avec une histoire dantesque et des combats tactiques toujours aussi passionnants. La version étendue de Just Cause 4: Reloaded sera disponible pour les abonnés, encore sur consoles et PC, tandis que les joueurs nostalgiques peuvent revenir à Psychonauts sur les mêmes plates-formes.



Ce ne sont pas toutes des bonnes nouvelles. Plusieurs jeux bien connus seront lancés le 15 mai, dont Alan Wake, Final Fantasy IX et Hotline Miami. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà joué à ces jeux si cela vous intéresse, mais vous voudrez peut-être envisager de les refaire via le Game Pass.

Tous les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en mai 2021

Dragon Quest Builders 2 (console et PC) - 4 mai

Un RPG de construction de blocs situé dans un pays fantastique menacé par une secte diabolique. Explorez, combattez, créez et récoltez dans la charmante campagne solo ou construisez de grands projets en mode bac à sable en ligne pour jusqu'à 4 joueurs. Cette version comprend: Hotto Stuff Pack, Modernist Pack, Aquarium Pack, Lunettes de soleil de créateur, couvre-chef historique, Dragonlord’s Throne, et plus encore!



FIFA 21 (console et PC) EA Play - 6 mai

Les membres Xbox Game Pass Ultimate et PC peuvent frapper le terrain et obtenir de superbes récompenses lorsque FIFA 21 est ajouté à la liste de lecture avec EA Play, y compris un nouvel EA Play Volta Squad Boost et FUT Season XP Boost.



ID Outlast 2 (Cloud, Console et PC) sur Xbox - 6 mai

Suite du célèbre jeu d'horreur de survie Outlast, situé dans le même univers que le premier jeu, mais avec des personnages différents et un cadre différent, Outlast 2 est un nouveau voyage tordu dans les profondeurs de l'esprit humain et de ses sombres secrets.



Steep (Cloud et console) - 6 mai

Parcourez un vaste monde ouvert à travers les Alpes, où la poudreuse est toujours fraîche et la course ne se termine jamais. Apprivoisez la nature sauvage du continent américain en Alaska, une nouvelle région remplie de défis. La montagne est à vous d'explorer. Alors, attachez-vous, habillez-vous et entrez.



Final Fantasy X / X-2 HD Remaster (console et PC) - 13 mai

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster apporte les classiques intemporels à la génération actuelle de fans, anciens et nouveaux. Plongez-vous pleinement dans le monde de Spira en profitant de plus de 100 heures de jeu combinées à travers les deux titres classiques.



Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console et PC) - 13 mai

Just Cause 4 Reloaded offre une expérience expansive et explosive avec de nouvelles armes, véhicules et équipements inclus! Envolez-vous dans les cieux à grande vitesse en utilisant la combinaison Skystriker Weaponized Wingsuit ou parcourez les routes de Solís en utilisant le Deathstalker Scorpion Muscle Car.



Psychonauts (Cloud, Console et PC) - 13 mai

Une aventure psychique de l'esprit de Tim Schafer. Psychonauts suit l'histoire d'un jeune médium nommé Razputin. Explorez le royaume fantastique de l'esprit intérieur - Rejoignez les psychonautes!



Red Dead Online (Cloud et console) - 13 mai

Rejoignez des millions d'autres joueurs dans Red Dead Online, qui regorge désormais d'années de nouvelles fonctionnalités, de gameplay et d'améliorations supplémentaires. Entrez dans un monde dynamique et en constante évolution et découvrez la vie à travers l'Amérique frontalière. Forgez votre propre chemin en poursuivant les primes, combattez les gangs de hors-la-loi et d'autres joueurs; chasser, pêcher et faire du commerce, rechercher des trésors exotiques, courir Moonshine et bien plus encore à découvrir dans un monde d'une profondeur et de détails étonnants.



Remnant: From the Ashes (PC) - 13 mai

Le monde a été plongé dans le chaos par un mal ancien d'une autre dimension. En tant que l'un des derniers vestiges de l'humanité, vous devez partir seul ou aux côtés de deux autres survivants pour affronter des hordes d'ennemis mortels afin d'essayer de prendre pied, de reconstruire et de reprendre ce qui a été perdu.