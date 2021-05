Clubhouse : le nombre de téléchargements mensuels en baisse

Clubhouse redescend un peu sur terre après ces trois derniers mois en tête d'affiche. Même si le réseau social reste très populaire, le nombre de nouveaux arrivants à chuter considérablement au mois d'avril. La cause principale, une concurrence de plus en plus agressive.

Clubhouse : une concurrence de plus en plus présente

À première vue, l'application Clubhouse n'a rien de révolutionnaire. Une sorte de réseau social qui donne accès uniquement à des messages vocaux qui s'effacent automatiquement une fois qu'ils sont lus. Mais en regardant l'engouement que cela a suscité ces derniers mois, il faut avouer que c'est un carton mondial.



Sur ces derniers mois, il y a eu pas mal d'actions autour de Clubhouse. Nous avons appris que Bill Gates était dessus, qu'une rémunération pour les créateurs de contenu s'était mise en place ou encore que la sécurité utilisateur se renforçait de plus en plus.



Au-delà de toutes ces informations, le plus important à retenir est que Clubhouse a été téléchargé plus de 9.6 millions de fois ces derniers mois. Un chiffre assez fou même si l'information du jour est un peu plus négative. Après trois mois de folie, l'application a été téléchargée "seulement" 900 000 fois durant le mois d'avril.

Pour faire une comparaison, cela représente une baisse de 66% par rapport au mois de mars et ne parlons même pas de février qui avait atteint le pic des 9.6 millions. Selon une étude, les utilisateurs ayant téléchargé l'app sont fidèles et possèdent toujours celle-ci dans leur iPhone mais les nouveaux clients ont de plus en plus de mal à arriver.



Si vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines, vous aurez sûrement compris que la principale raison de cette baisse de téléchargements se trouve au niveau de la concurrence. Nombreux sont ceux à se lancer dans l'aventure des chats audios éphémères. Facebook travaille sur Live Audio, Spotify a racheté Locker Room, Twitter propose Twitter Spaces et Reddit prépare l'arrivée imminente de Reddit Talk. Sans parler du fait que d'autres vont sûrement bientôt suive le mouvement.



Une concurrence plus que féroce qui montre à quel point Clubhouse va devoir cravacher pour confirmer son succès et surtout devoir redoubler d'imagination pour ne pas se faire manger petit à petit par les mastodontes en face.

