Diablo Immortal : en bonne voie pour une sortie cette année

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir



En 2018, Blizzard surprenait son petit monde en faisant l'annonce officielle de Diablo Immortal, futur hack & slash / RPG à destination d'iOS et Android. Une grande nouvelle pour les nombreux fans de la saga, qui ont d'abord étaient sceptiques, avant de retrouver le sourire suite aux premiers retours.



En effet, en décembre dernier, certains journalistes avaient l'opportunité de mettre la main sur une version preview du jeu, et les premiers articles s'accordent tous à dire que l'esprit du jeu est totalement respecté. Aujourd'hui, Activision a révélé que le développement de ce dernier était en bonne voie pour une sortie cette année.

Diablo Immortal : une sortie maintenue cette année ?

Pour en découdre dans l’univers de Diablo, cette version mobile proposera 6 classes emblématiques au départ avec les barbares, les chasseurs de démons, les croisés, les moines, les sorciers et les nécromanciens. Le but sera évidemment de défaire de Skarn, la terreur incarnée. Il ne sera pas le seul à vous donner du fil à retordre puisque de nombreux boss se dresseront devant vous, dont une partie déjà vue dans les épisodes sur PC.

En tant que grand fan de la saga, j'ai hâte de pouvoir tester cette nouvelle création... Et il se pourrait bien que cela se fasse bientôt, puisque Activision Blizzard, lors de la publication de ses résultats, a informé que Diablo Immortal est entré dans sa deuxième phase de test et qu'il est sur le point de sortir plus tard cette année.



De quoi gâter les nombreux fans dans le monde, d'autant plus qu'en parallèle, le studio s'apprête à sortir Diablo II: Resurrected, une version remasterisée de l'excellent opus.