Apple recrute Stella Low en tant que VP de la communication

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a embauché Stella Low en tant que nouveau vice-président des communications de l'entreprise, rapporte BuzzFeed. Low était l'ancien chef des communications chez Cisco et reportera directement au PDG d'Apple, Tim Cook.

Un nouveau leader pour la communication d'Apple

Le rôle que Low assume chez Apple est resté vide au cours des deux dernières années après le départ du chef des relations publiques, Steve Dowling. Phil Schiller qui gérait l'équipe des relations publiques depuis le départ de Dowling, va récupérer un peu de temps pour lui.

Dans un communiqué, la firme de Cupertino a déclaré que Low apporte «une expérience et un leadership remarquables» :

Stella apporte son expérience et son leadership remarquables aux équipes de communication de classe mondiale d'Apple. Apple a une histoire importante à raconter - des produits et services transformateurs que nous fabriquons aux impacts positifs que nous avons sur nos communautés et le monde - et Stella est un grand leader pour nous aider à écrire le prochain chapitre.

Avant de travailler avec Cisco, Low a également dirigé des équipes de communication chez Unisys et Dell. Elle rejoint la société au milieu d'une féroce bataille juridique entre Epic Games et Apple confronté à des problèmes de réglementation sur l'App Store dans plusieurs pays, mais aussi une guerre des mots avec Facebook, qui a publiquement désapprouvé les récentes mises à jour de confidentialité du système d'exploitation iOS.



La société est également confrontée à un équilibre délicat en Chine, son deuxième marché, où se déroule une grande partie de sa fabrication et où les relations avec les États-Unis sont de plus en plus tendues en raison de problèmes de commerce et de droits de l'homme. Bref, Low a du pain sur la planche.