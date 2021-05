Sony parle désormais du Game Boost de la PS5

Il y a 8 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Sony a publié une vidéo mettant en avant la fonctionnalité « Game Boost », de la PS5. C’est la première fois que le nippon en parle, et surtout lui donne un nom. Mais ce timing n’est pas un hasard puisque Microsoft vantait le FPS Boost de la Xbox Series X il y a quelques jours.

Game Boost : pour améliorer les jeux PS4 sur PS5

La PS5 est capable de faire tourner les jeux PS4 grâce à son système de retrocompatibilité, mais cela va parfois plus loin. Des jeux comme « Days Gone » ou « Ratchet and Clank » sont même améliorés avec par exemple des graphismes en 4K et 60 images par seconde. Mais désormais, Sony communique dessus et parle de Game Boost.

Pour vous en convaincre, le constructeur a publié une vidéo de 20 secondes dans laquelle on voit trois jeux bientôt compatibles avec le Game Boost : God of War, Ghost of Tsushima et Shadow of the Colossus. Si les mises à jour pour ces titres se font parfois attendre, Sony met en tout cas le paquet sur la communication avec un logo dédié à la fonctionnalité qui pourrait être apposé à de nombreux titres exclusifs dans les prochains mois.

Rappelons que le FPS Boost de Microsoft permet de faire tourner une centaine de jeux améliorés sur la Series X avec parfois des affichages en 120 images par seconde. Chez Sony, on compte les jeux sur les doigts de la main, mais cela devrait bientôt changer pour le plus grand plaisir des clients qui aiment rejouer à leurs jeux PlayStation 4 sur la PlayStation 5.

PS : concernant les stocks de PS5, c'est toujours très compliqué avec des prix qui grimpent comme chez Rakuten.