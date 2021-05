PS5 : les problèmes de stock vont durer jusqu'à l'année prochaine

C'est une déception à la fois pour Sony, mais aussi pour les consommateurs. Alors que la PlayStation 5 est très difficile à trouver chez les revendeurs, le directeur financier de Sony n'annonce pas de bonnes nouvelles. En effet, selon ses propos, il y a peu de chance que la disponibilité s'améliore d'ici à 2022.

À part être proche d'un revendeur ou de suivre minute par minute les alertes de réapprovisionnement sur internet, il y a peu de chance que vous trouviez la PS5 dans les prochains mois. Sony est toujours en très grande difficulté en ce qui concerne la production qui se trouve toujours au ralenti, ce qui engendre logiquement de nombreux retards de livraisons auprès des revendeurs.



En début d'année, une lueur d'espoir était apparue pour les nombreux joueurs PlayStation, à quelques semaines après les fêtes de fin d'année le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan avait déclaré qu'une accélération du rythme de production était imminente, cependant ça n'a pas été le cas.

Une promesse qui était peut-être là pour rassurer les joueurs qui n'en pouvaient plus d'attendre, mais qui a été finalement une frustration supplémentaire pour la communauté.



Du côté des analystes on reste dubitatif quant à une rapide amélioration de la disponibilité au niveau mondial. Ces récentes déclarations concernent aussi bien la PlayStation 5 que la Xbox Series X qui, elle aussi, fait face à des complications identiques.

Aujourd'hui, le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, aborde à nouveau les difficultés concernant le réapprovisionnement de la PlayStation 5 chez les revendeurs. Dans une courte déclaration après les résultats financiers du groupe, l'homme a déclaré que Sony n'arrivait pas à suivre la demande autour de sa console de jeu de dernière génération.

Totoki a expliqué :

Je ne pense pas que la demande se calmera cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande.