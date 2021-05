Lisey's Story : voici la bande-annonce de la série écrite par Stephen King

Julien Russo

Le rythme des ajouts sur Apple TV+ est assez calme depuis le début de l'année, rassurez-vous, cela ne va pas durer longtemps. Le géant californien nous prépare encore de nombreuses nouveautés à venir. L'une d'entre elles s'appellent "Lisey's Story", il s'agit d'une série adaptée du livre de Stephen King !

Apple publie la bande-annonce de Lisey's Story

Les abonnés Apple TV+ vont prochainement retrouver la première saison de la série Lisey's Story. Repris intégralement du roman de Stephen King, cette nouvelle production originale abordera l'histoire de Lisey Landon qui a lieu deux ans après le décès de son mari Scott.

Alors que la jeune femme (incarnée par Julianne Moore) range le bureau de son mari, elle va trouver différents documents qui l'emmènent vers un jeu de piste finement organisé.

Lisey ne le sait pas encore, mais elle va vivre une incroyable aventure qui va la pousser à se remémorer tous les vieux souvenirs passés avec Scott Landon. Certains seront joyeux, d'autres seront mystérieux, perturbants et inexplicables.



La série parlera aussi des difficultés de santé de la sœur de Lisey, atteinte d'une maladie mentale, elle va devoir gérer la disparition de son mari et l'état de santé de sa sœur.

Au fil du programme, vous pourrez apercevoir des souvenirs impressionnants survenus entre Lisey et Scott, comme le moment où elle a sauvé la vie à Scott quand quelqu'un a essayé de l'assassiné, les débuts de leurs vies communes après leur premier emménagement ensemble ou encore les facultés exceptionnelles de son mari à cicatriser quand il avait une blessure.



Décrit comme un thriller intense, Lisey's Story sera rempli de suspens à chaque épisode, de quoi vous donner envie de regarder tous les épisodes les uns après les autres !

Cette nouvelle série est produite en coopération avec Bad Robot Productions et Warner Bros Television.

Stephen King a également participé au programme, au côté de Pablo Larraín qui est le réalisateur de Lisey's Story.



Dans le casting, on retrouve Clive Owen (aperçu dans American Crime Story), Jennifer Jason Leigh (vu dans Atypical) ou encore Joan Allen qui a joué dans Jason Bourne : L'Héritage.

Apple proposera cette nouvelle série dès le 4 juin. La première saison sera composée de 8 épisodes avec un rythme d'un épisode par semaine.

Pour ceux qui sont trop impatients, vous pouvez retrouver le roman de Stephen King sur Amazon à partir de 6,99€.

