Le film Killers of the Flower Moon sortira d'abord au cinéma en France puis sur Apple TV+

Il y a 2 heures

Julien Russo

Aux États-Unis, il est fréquent de voir des films sortir au cinéma puis être disponible quelques semaines plus tard sur Apple TV+. Cette sortie en deux parties ne fonctionne pas en France puisqu'il est nécessaire d'attendre un délai supérieur à 2 ans entre la disponibilité en salle et l'intégration dans un catalogue de service de streaming.

Killers of the Flower Moon au cinéma

En se lançant dans le monde du streaming, Apple a rapidement compris qu'il n'était pas possible d'avancer seul, il est indispensable d'acquérir les droits et de créer des contenus avec d'autres studios de cinéma. Annoncé il y a quelques mois, Killers of the Flower Moon est un film produit par Paramount qui a été racheté par Apple pour une disponibilité mondiale sur Apple TV+.



Cette nouvelle production est tirée d'une histoire vraie qui raconte l'incroyable affaire des meurtres de plusieurs membres de la tribu indienne d'Osage en Oklahoma. Les meurtres sont survenus après la découverte de pétrole sur leurs terres dans les années 1920.

Dans Killers of the Flower Moon, vous allez suivre l'enquête du FBI qui cherche à comprendre comment un tel drame a pu arriver et qui en sont les auteurs. Le film possède un casting impressionnant, on retrouve Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons et Lily Gladstone. La réalisation a été confiée à Martin Scorsese à qui l'on doit des chefs-d'œuvre comme Les Affranchis, Le Loup de Wall Street, Taxi Driver ou encore Shutter Island.

Tout cela est bien intéressant et captivant, mais comment Paramount et Apple vont s'y prendre pour sortir un film au cinéma et faire en sorte que celui-ci soit disponible après sur Apple TV+ ?

Comme dit plus haut, en France, nous avons la chronologie des médias qui impose un délai de 34 à 36 mois pour l'arrivée d'un film sur une plateforme de streaming après sa sortie de cinéma.



La firme de Cupertino va-t-elle vraiment attendre plus de 2 ans pour proposer Killers of the Flower Moon aux abonnés français d'Apple TV+ ?

Cela parait irréaliste, surtout que pendant ce temps d'attente, les sites de téléchargements illégaux se feront un plaisir de proposer le film en très haute qualité !

Pour l'instant, la distribution du film reste un peu floue, mais il y a des chances que Paramount ou Apple communique plus d'informations très prochainement.



