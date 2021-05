NieR Re[in]carnation sortira le 6 novembre 2021 (trailer)

Il y a 4 heures

Alban Martin

Annoncé et attendu, le spin-off de la franchise Nier qui elle-même été tirée de Drakengard et toujours dirigé par Yoko Taro, voilà que NieR Re[in]carnation s'avance sur l'App Store à la rubrique précommande. Mais attention, Square Enix s'y prend très tôt puisque le jeu sortira le 6 novembre prochain, soit dans six mois.



Regardez le trailer vidéo publié pour l'occasion :

Si vous ne connaissez pas la saga Nier, il s’agit d'un jeu d'action-RPG sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360 qui nous plonge dans un univers archaïque dévasté et rongé par la maladie où la technologie a disparu. Le titre initial nous faisait jouer un père en quête d'un remède pour sa fille malade, Yonah. La suite nous fera plonger du côté du grand frère d’après les dires de Square.



Le synopsis de NieR Re[in]carnation :

Une fille se réveille sur un sol en pierre froide.

Elle se retrouve dans un lieu infiniment vaste rempli de bâtiments qui touchent le ciel même.

Guidée par une créature mystérieuse qui se fait appeler maman, elle commence à explorer son nouvel environnement.

Pour récupérer ce qu'elle a perdu et expier ses péchés, elle entreprend un voyage à travers ce lieu de création inconnue.

... Un endroit connu sous le nom de The Cage.





Et la version mobile en profite même pour rehausser les graphismes avec un nouveau bestiaire et des combats au tour par tour très dynamiques et toujours aussi tactiques, merci à la patte nippone. Une patte sexy d'ailleurs et qui pourrait même heurter la sensibilité de certains jeunes, même si les dernières générations ne semblent plus vraiment étonnés par quoi que ce soit.

Pour en revenir aux combats, l'éditeur annonce d'ailleurs un mode automatique pour ceux qui ne sont pas doués et / ou qui préfèrent se concentrer sur l'aventure.

Le casting qui devrait plaire aux fans de JRPG :

Producteur : Yosuke Saito

Directeur de création : Yoko Taro

Réalisateur : Daichi Matsukawa

Conception du personnage principal : Akihiko Yoshida (CyDesignation, Inc.)

Art conceptuel : Kazuma Koda

Musique : Keiichi Okabe (MONACA INC.)

