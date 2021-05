Cross Blitz : un mélange de combats de cartes et de RPG à venir

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Les développeurs de jeux mobiles aiment mixer les genres pour tenter de se démarquer et séduire les joueurs. C'est le cas de Tako Boy Studios qui vient d'annoncer son nouveau jeu à venir sur l'App Store, le Play Store et sur Steam.

Dans Cross Blitz, on aura le droit à un hybride entre combats de cartes et éléments de RPG, avec un gros contenu solo. Voici la bande-annonce :

Cross Blitz est un parfait hybride entre RPG et combats de cartes

Cross Blitz est un jeu de combat de cartes RPG au tour par tour passionnant dans un monde merveilleux regorgeant de personnages dynamiques et de batailles féroces. Explorez Cross Dawn Isle et découvrez ses secrets en montant de niveau, créez de nouvelles cartes, construisez le deck parfait et frayez-vous un chemin vers la victoire!

Le jeu Cross Blitz est donc un mélange entre combats de cartes / RPG qui sera prochainement disponible sur iOS, Android et Steam. L'univers et les graphismes du jeu peut vous parler, et c'est bien normal, puisqu'il proviennent du jeu Candies'n Curse sorti en 2018 en partenariat avec Crescent Moon Games.



Selon les dires du studio, le jeu sortira dans une version anticipée sur PC plus tard cette année, avant de voir le jour sur nos mobiles.