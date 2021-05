Facebook a perdu 30% de téléchargements à cause de TikTok

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Facebook a déjà du mal à convaincre les utilisateurs d'activer le suivi publicitaire dans les applications depuis l'avènement d'iOS 14.5, mais il semble que ce ne soit pas la seule chose qui ait affecté l'entreprise dernièrement. Comme l'a montré la société d'analyse d'applications AppFigures, les téléchargements de Facebook ont chuté de 30% à la fois sur l'App Store et sur Google Play au mois d'avril par rapport à l'année précédente.

TikTok fait de l'ombre à Facebook

Selon l'analyse, l'application mobile de Facebook a enregistré en moyenne 15 millions de téléchargements par semaine en mai 2020. Mais le mois dernier, l'application n'affichait plus que 11 millions de téléchargements sur iOS et Android combinés. Fait intéressant, la première baisse significative des téléchargements s'est produite en juin 2020, juste après l'annonce par Apple d'iOS 14 qui contenait de nouvelles fonctionnalités de confidentialité.

En mai 2020, les téléchargements pour les applications phares et allégées de Facebook se sont élevés en moyenne à environ 15 millions par semaine. Cela concerne à la fois l'App Store et Google Play, d'après nos estimations. En juin, ce nombre est tombé à 13 millions. Avance rapide jusqu'en avril 2021, et ce nombre est en itinérance à moins de 11M.

AppFigures souligne que Facebook a déjà connu des chutes dans les téléchargements, mais c'est la première fois depuis longtemps que les chiffres baissent considérablement et depuis plus d'un an. Bien que les raisons ne soient pas révélées par la société, le cabinet d’analystes estime que cela peut être principalement lié à la croissance de TikTok.



Comme l'a également révélé la firme, TikTok reste l'application la plus téléchargée à la fois sur l'App Store et sur Google Play, avec un total de 52 millions de téléchargements en avril 2021. Rien que sur l'App Store, Facebook a enregistré 9,9 millions de téléchargements le mois dernier, tandis que TikTok a atteint 15,9 millions de téléchargements.

Des problèmes de confidentialité peuvent également avoir amené certains utilisateurs à rester à l'écart de Facebook. Depuis l'introduction d'iOS 14 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités autour de la vie privée, la société dirigée par Mark Zuckerberg a pris position contre certains des changements imposés par Apple. Cela inclut l'option "Transparence du suivi des applications" et les étiquettes de confidentialité sur l'App Store.

Plus récemment, Facebook a invité les utilisateurs à activer le suivi des applications s'ils souhaitent que Facebook et Instagram restent gratuits. La société oblige également les utilisateurs à accepter les nouvelles politiques de confidentialité de WhatsApp; sous peine de perdre certaines fonctionnalités. Tout cela combiné peut expliquer le déclin actuel du réseau social le plus utilisé au monde...

Télécharger l'app gratuite Facebook