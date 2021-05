Spatial Audio : la clé de voûte d’Apple Music HiFi ?

Pour l'instant, la meilleure façon de profiter des chansons HiFi sur iPhone est d'utiliser un casque filaire dédié et une app comme Tidal ou Deezer. Mais Apple Music Hifi est dans les tuyaux. Nous avons d’abord entendu une rumeur, puis vu des indices dans iOS 14.6, et même dans l’app Android il y a deux jours.



Mais encore faut-il entendre la différence. Sur un HomePod par exemple, Deezer a récemment ajouté le support de l’enceinte. La différence entre qualité AAC d'Apple Music 256kbps et le FLAC 16 bits / 44,1 kHz de Deezer, n’est pas flagrante. Serait-il possible que Spatial Audio change la donne ?

Spatial Audio pour Apple Music HiFi ?

Si Apple souhaite que ses utilisateurs profitent pleinement d’une qualité HiFi - et les rumeurs suggèrent que la société ne facturera pas plus pour cette option - nous sommes d’accord avec nos confrères de 9to5Mac, elle devrait se concentrer sur sa fonction Spatial Audio avec la gamme AirPods, tout en prenant soin de proposer le plus grand catalogue possible en Hi-Res Lossless pour les possesseurs de casques filaires compatibles.

La qualité Hifi ou Spatial Audio ?

Avec Spatial Audio, les utilisateurs sont déjà épatés par l'expérience sur Apple TV+. Si la société annonce le support HiFi apportant Spatial Audio aux chansons, ce serait vraiment un plus indéniable et qui permettrait de vendre encore plus de AirPods, même si ces derniers ne ne prennent en charge que le format 256 kbps AAC via le Bluetooth. Sony par exemple, intègre un codec LDAC pour ses écouteurs sans fil qui diffusent 990 kbps. En revanche pour Apple Music HiFi, le caque AirPods Max pourrait utiliser son codec ALAC, qui n'est pas activé pour le moment.



Pour mémoire, voici ce qu’implique la qualité sur le stockage et les données à télécharger :

Les fichiers audio sans perte utilisent beaucoup plus d'espace sur votre appareil. 10 Go d'espace permet de stocker environ : - 3000 chansons en haute qualité - 1000 chansons sans perte - 200 chansons avec haute résolution sans perte

Le streaming sans perte consommera beaucoup plus de données. Une chanson de 3 minutes nécessite approximativement : - 1,5 Mo avec un rendement élevé - 6 Mo avec une qualité élevée à 256 kbps - 36 Mo avec sans perte à 24 bits / 48 kHz - 145 Mo avec une haute résolution sans perte à 24 bits / 192 kHz.



Une autre façon pour les utilisateurs de faire l'expérience d'Apple Music HiFi avec ses AirPods pourrait venir avec l'intégration de la puce H1, qui pourrait traiter les données diffusées et offrir une meilleure qualité, même avec le flux Bluetooth.

Comme le code l'indique, les utilisateurs d'iPhone profiteront probablement de Spatial Audio tout en étant également en mesure de diffuser et de stocker des morceaux Hi-Res Lossless avec des écouteurs filaires.

Les Airpods 3 à la rescousse

Si les AirPods 3 sont dévoilés la semaine prochaine, ils y apporteront probablement Spatial Audio, ce qui donnerait à toute la gamme AirPods cette fonctionnalité puisque les AirPods Pro et le AirPods Max en sont équipés. Si Apple Music HiFi est annoncé à ses côtés, les utilisateurs d'AirPods Max pourront également profiter pleinement de leur paire d'écouteurs à 629€, et ce serait un bon moyen de justifier les deux puces H1 incluses.



Maintenant, reste à savoir si le HomePod original arrête il y a deux mois profitera de cette qualité HiFi? Ou le plus petit HomePod mini pourra-t-il diffuser du Hi-Res Lossless? Tout cela à trois semaines de la WWDC 21…