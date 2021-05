Windows 10 active la prise en charge du HDR

Corentin Ruffin

Microsoft a fait de nouvelles annonces récemment, notamment autour de son système d'exploitation populaire Windows. Au programme, une mise à jour assez importante pour la version 10 qui se nomme Sun Valley et qui amène notamment un rafraichissement du design comme l'arrivée des coins arrondis et de nouvelles icônes.

Seulement, cette nouvelle update ne s'arrête pas à du pur esthétisme puisqu'elle va encore plus loin, ajoutant notamment la prise en charge du HDR pour les applications à gestion des couleurs telles qu'Adobe Photoshop et Lightroom.

La mise à jour Sun Valley se met à l'heure du HDR

Pour ceux qui ne le savent pas, le HDR est une fonctionnalité disponible sur des moniteurs récents et permet la prise en charge de couleurs vives, accentuant le contraste d'une image. Avec la mise à jour Sun Valley, Microsoft monte donc d'un cran et ne se limite plus à la gamme de couleurs sRGB traditionnelle.



Les applications prises en charge incluent notamment Lightroom Classic, CorelDraw ou encore Photoshop, offrant donc aux professionnels la possibilité d'améliorer la luminosité et normaliser les niveaux de couleur. Attention tout de même, l'option ne sera pas active automatiquement, il faudra donc vous rendre dans les Paramètres pour le faire.



De nouvelles informations sur la mise à jour devraient être dévoilées en fin de mois.



