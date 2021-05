Call of Duty Mobile accueille John Rambo et John McClane !

Après avoir teasé les héros des films d'action cultes des années 80, Activision vient de publier des vidéos qui dévoilent l'arrivée de personnages atypiques dans plusieurs Call of Duty. Prévu pour le 20 mai, soit demain, Call of Duty: Mobile, Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone accueilleront John Rambo de la série Rambo et probablement John McClane de la série Die Hard. Comme nous le savons tous, Rambo est joué par l'acteur Sylvester Stallone, et John McClane par Bruce Willis.

Call of Duty Mobile aime les années 80

Comme le montrent les deux bandes-annonces, Rambo sera bien présent dans ses plus beaux habits et toujours bien équipés. En revanche, pour le moment aucune trace de John McClane, même si on note des références à certaines des scènes de "Piège de cristal" et des phrases emblématiques des films Die Hard. En tout cas, la ressemblance n'est pas frappante avec Willis.

En attendant de connaitre les nouveautés liées à ces arrivées, rappelons que COD Mobile a été élu meilleur jeu 2019 et que son ascension a été fulgurante avec notamment un record de 180 millions de téléchargements en 3 mois. Si vous aimez les FPS et que vous avez un appareil Apple ou Android récent, foncez sur ce jeu dont le modèle économique est également à saluer. Vous pouvez jouer sans payer sans problème, comme sur Fortnite par exemple.

Comment jouer avec Rambo ?

Pour incarner ces héros d'action classiques dans :

Lancez un jeu compatible comme COD Mobile, Warzone ou Black Ops Cold War

Accédez au magasin

Achetez les packs Rambo et / ou John McClane

Qui a hâte de découvrir l'évènement spécial "80's Action Heroes" ?

