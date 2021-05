HBO Max baisse son prix aux États-Unis, mais ajoute de la publicité

Il y a 1 heure

Julien Russo

3



HBO Max figure comme l'un des services de streaming les plus intéressants aux États-Unis. On retrouve des créations originales HBO, mais aussi de nombreuses séries et films à succès, un catalogue qui est conçu sur mesure pour convaincre les Américains. Malgré son indisponibilité en France et dans le reste de l'Europe, HBO Max continue sa croissance et propose aujourd'hui une nouvelle offre... moins chère !

HBO Max lance un abonnement à 9,99$

Dès le premier jour de son lancement, HBO a fait comprendre aux Américains que ce nouveau service de streaming visait le haut de gamme avec des contenus exclusifs qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs.

HBO Max qui a été lancé quelques mois après Disney+ rencontre tout de même des difficultés pour attirer de nouveaux abonnés, à l'heure actuelle, le service de streaming aurait 44,2 millions d'abonnés aux États-Unis. Un chiffre bien bas si on compare avec le nombre d'abonnés à Disney+.



Ce que n'a pas compris HBO, c'est que proposer une offre qu'à 14,99$/mois, ce n'est pas la solution pour connaitre une croissance aussi rapide que celle de ses concurrents. Après de longs mois d'attente et de discussions en interne, HBO a décidé de lancer une nouvelle offre moins coûteuse pour son service de streaming.

Cette offre est fixée à 9,99$/mois, ce qui est plus cher que Disney+, Prime Vidéo, Apple TV+ ou encore Netflix, mais peu importante pour HBO, c'est déjà un beau geste !

L'offre à 9,99$/mois va permettre d'accéder à tous les contenus du catalogue sans restriction au niveau de la qualité d'image.

Si cela parait intéressant, il y a un point faible dans cette offre !

Pour limiter la perte financière, HBO va inclure de la publicité qui s'affichera pendant que vous serez sur l'interface en train de choisir votre film, mais aussi lors du lancement du contenu. L'application HBO Max bloquera bien évidemment la possibilité de passer la vidéo, vous n'aurez pas d'autres choix que de regarder la publicité.



Dans le Wall Street Journal, HBO a tenu à rassurer toutes les personnes qui souhaitent souscrire à l'abonnement à 9,99$/mois. L'intégration de la publicité sera bien présente, mais celle-ci ne sera pas abusive, c'est-à-dire que vous pourrez profiter des contenus sans être gêné par la publicité. L'expérience pourrait être similaire à celle de YouTube quand on lance une vidéo.



HBO a aussi informé que certains programmes n'auront pas du tout de publicité, l'entreprise a par exemple donné l'exemple de Succession, Last Week Tonight with John Oliver ainsi que tous les films au cinéma en même temps que sur HBO Max (accord avec certains studios dû à la pandémie).

Des nouvelles pour le lancement de HBO Max en France ?

Joker, The Big Bang Theory, Game of Thrones, The Flight Attendant, Friends, Wonder Woman, Matrix, Fast and Furious, Titans... HBO Max a tous les arguments pour vous faire souscrire à son offre !

L'avantage de cette nouvelle grille tarifaire, c'est que quand HBO Max sera (enfin) disponible en Europe, nous aurons la possibilité de payer moins cher que le forfait "premium". Un choix que n'auront pas eu les Américains après plus d'un an de présence du service de streaming.



Pour l'instant, il n'y a toujours aucune nouvelle pour le lancement de HBO Max en Europe, l'entreprise y pense, mais ne semble pas encore prête. Précédemment, un communiqué avait parlé d'une disponibilité progressive dès l'année 2021 pour conclure le déploiement en 2022.



En attendant, il est toujours possible de profiter de HBO Max via un VPN, il vous faudra après payer l'abonnement tous les mois. Si vous souhaitez profiter d'un VPN à un prix très avantageux, vous pouvez toujours vous rapprocher de notre partenaire Spliiit qui propose des accès à partir de 0,53€/mois sans engagement.

Télécharger l'app gratuite HBO Max: Stream TV & Movies