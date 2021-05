Shadow va augmenter le prix de ses abonnements

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

L'offre de PC dans le cloud "Shadow" est désormais entre les mains d'Octave Klaba d'OVH. Si cela est une bonne nouvelle pour l'avenir du service (puisque les innovations seront nombreuses et l'investissement plus important), ça l'est moins pour le prix des abonnements. Dans un live Twitch qui a eu lieu hier soir, l'équipe Shadow a annoncé une évolution obligatoire des tarifs pour permettre au service de continuer à exister et devenir compétitif.

Voici les nouveaux tarifs

Depuis que Shadow a été repris par OVHCloud, on a pu constater sur les tweets d'Octave Klaba que plusieurs projets ont avancé à plus grande vitesse qu'avec l'ancienne direction.

On sait par exemple que des tests de nouvelles GPUs pour de futures offres ont déjà commencé, qu'un contrat avec 2CRSI a été signé et payé ou encore que des POC de stockage arrivent très bientôt.

Des bonnes nouvelles qui indiquent que le service va très vite s'améliorer pour les clients de Shadow. C'est aussi un signe d'espoir pour les nombreuses précommandes qui sont en attente avec une livraison de l'accès pour mars 2022.



Cependant, tout cela a un prix. Les investissements, les nouveaux projets... Tout cela va coûter cher à OVHCloud. Comme n'importe quelle entreprise, l'objectif est aussi de rentabiliser l'activité afin de finir le trimestre avec un chiffre d'affaires et du bénéfice.

Yannis Weinbach le chargé des offres grand public de Shadow vient d'annoncer dans un live Twitch que l'entreprise n'a pas d'autres choix que d'adapter les tarifs actuels aux ambitions de la nouvelle direction.

Il n'est clairement pas possible de faire évoluer Shadow si les offres restent les mêmes !



La nouvelle stratégie va se concentrer sur des offres sans engagement à renouvellement mensuel, vous ne trouverez plus d’abonnement annuel pour faire des économies.

Voici la grille tarifaire qui sera prochainement mise en place :

Offre Avant Maintenant Shadow Boost 14,99€/mois 29,99€/mois Shadow Ultra 29,99€/mois 44,99€/mois Shadow Infinite 49,99€/mois 54,99€/mois

Dans le cas où vous figurez parmi ceux qui ont précommandé l'accès à Shadow, vous pourrez annuler votre réservation sans pénalité, ce qui laissera la place à la personne derrière vous. Si vous souhaitez continuer, vous devrez accepter le changement de tarif avant d'obtenir l'accès à votre Shadow.



OVHCloud s'est également engagé à communiquer de nouveaux détails sur ses futures offres dès le mois prochain.

L'augmentation des tarifs permettra d'amplifier l'infrastructure, et d'embaucher de nouveaux salariés.



