L'application Apple TV sur Xbox propose le Dolby Vision (+ podcasts Spotify)

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir



La "guerre" que se livre Xbox et PlayStation nous régale car elle permet indirectement à nous les joueurs de profiter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Pour le coup, c'est du côté d'Xbox qu'il y a du nouveau et plus précisément d'Apple TV et de Spotify.

Du nouveau pour les joueurs Xbox

Disons-le simplement, si vous êtes en possession d'une Xbox Series X/S et que vous adorez vous rendre sur l'application Apple TV, cet article est fait pour vous. Comme l'annonce Microsoft aujourd'hui, l'application va prendre en charge le Dolby Vision.



Comme le souligne le communiqué, des séries/films comme Ted Lasso, For All Mankind, See... seront donc visionnables dans une qualité optimale pour une soirée haute en émotions surtout si vous combinez le tout avec le Dolby Atmos sur votre Xbox. Bien évidemment, il faut que votre téléviseur soit compatible avec cette technologie et qu'il soit activé.

Un petit plus qui fait plaisir mais ce n'est pas tout. Du côté de Spotify, les podcasts vidéo vont faire leur apparition dans l'app sur Xbox. Microsoft en profite également pour souligner qu'il sera possible de les mettre en arrière-plan et donc jouer à ses jeux préférés en même temps.



Pour fêter ces bonnes nouvelles, quoi de mieux que d'annoncer que tout cela est disponible tout de suite même si le déploiement prendra plus de temps chez certains. N'hésitez pas à checker dans les heures et les jours à venir sur votre console.