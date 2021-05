Apple cherche un directeur connaissant les cryptos

Medhi Naitmazi

Apple recrute actuellement pour un directeur du développement commercial ayant une expérience dans les paiements alternatifs, y compris la crypto-monnaie, selon une récente offre d'emploi.

Apple et la crypto ?

Dans la fiche de poste publiée hier, Apple explique qu'elle recherche un directeur du développement commercial pour les paiements alternatifs :

L'équipe Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) est à la recherche d'un directeur du développement commercial expérimenté pour diriger des partenariats de paiement alternatifs. Nous recherchons un professionnel éprouvé dans les solutions de paiement alternatives et émergentes mondiales. Nous avons besoin de votre aide pour créer un cadre de partenariat et des modèles commerciaux, définir des paradigmes de mise en œuvre, identifier les principaux acteurs et gérer les relations avec des partenaires de paiement alternatifs stratégiques. Ce poste sera responsable du développement des affaires de bout en bout, y compris la sélection des partenaires, la négociation et la conclusion d'accords commerciaux et le lancement de nouveaux programmes.

Le rôle assez important consiste à développer de nouvelles solutions de paiement, qui pourraient englober tout, de l'App Store et des achats intégrés aux achats dans les magasins de détail et Apple Pay, en collaboration avec des «partenaires de paiement alternatifs». Cela implique également de travailler avec des partenaires de haut niveau au sein de l'entreprise et de fournir des orientations sur «les perspectives du secteur et les opportunités de marché pour Apple» et d'influencer «la stratégie commerciale et les feuilles de route des produits».

Apple déclare que l'une des qualifications clés pour le poste est au moins cinq ans d'expérience "de travail dans ou avec des fournisseurs de paiement alternatifs, tels que les portefeuilles numériques, BNPL, les paiements rapides, la crypto-monnaie, etc."



Bien que l'expérience de la crypto-monnaie ne soit pas obligatoire si le demandeur a une expérience dans d'autres services de paiement tels que le paiement différé (acheter maintenant, payer plus tard), l'intérêt d'Apple pour les monnaies numériques décentralisées est à noter. Cela peut aussi simplement indiquer qu'Apple tente d'embaucher des professionnels ayant de l'expérience dans les industries émergentes pour s'assurer qu'elle est en mesure de rivaliser avec ses rivaux si elle doit le faire.



En 2019, la vice-présidente d'Apple Pay‌, Jennifer Bailey, a déclaré qu'Apple surveillait la crypto-monnaie, et a expliqué: «Nous pensons que c'est intéressant. Nous pensons qu'elle a un potentiel intéressant à long terme».



Apple protège fermement son contrôle sur les paiements, en particulier dans l'App Store, qui était le principal sujet de la bataille juridique avec Epic Games, sans parler de son passage aux paiements numériques avec Apple Pay et aux cartes de crédit avec Apple Card. D'ailleurs, à quand une annonce pour Apple Card en France ?