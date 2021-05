Une Apple Watch offerte aux 1500 premiers clients d'une Kia EV6

Hier à 21:42

Medhi Naitmazi

2



En mars dernier, Kia annonçait la EV6, la première voiture électrique du groupe basée sur la plateforme e-GMP de Hyundai, la maison-mère. Outre le nouveau look et le nouveau logo, Kia a annoncé aujourd'hui que les 1500 premiers clients qui achètent une EV6 2022 First Edition sont éligibles pour une Apple Watch gratuite, des crédits de recharge ou un chargeur EV à domicile.

Kia offre des cadeaux Apple aux USA

Kia propose en effet une Apple Watch gratuite pour aider les nouveaux propriétaires d'EV6 à accéder aux services Kia Connect fournis avec le véhicule.



L'EV6 est le premier SUV multisegment électrique pur de Kia avec une batterie de 77,4 kWh, une traction intégrale à double moteur, une puissance de 513 chevaux, un affichage tête haute en réalité augmentée, et plus encore. Le véhicule est capable de charger jusqu'à 330 km d'autonomie en 18 minutes avec un chargeur approprié, et il dispose d'un couple de 605 nm pour atteindre 0 à 100 kilomètre par heure en 3,5 secondes.

La Kia EV6 est capable de s'associer à une Apple Watch à l'aide de l'application Kia Connect, ce qui permet à la montre d'être utilisée pour démarrer ou arrêter la charge à distance, voir la consommation d'énergie, vérifier l'état de charge, etc. Un vrai gadget à la James Bond.



Pour mémoire, l'EV6 est le premier véhicule de Kia construit sur l'architecture E-GMP, et ceux qui suivent les rumeurs d'Apple sauront que la firme a envisagé d'utiliser la dite plateforme de Kia pour l'Apple Car. L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré en février qu'Apple s'associerait à Hyundai et utiliserait l'architecture Kia E-GMP, mais depuis lors, la marque a semblé se tourner vers d'autres solutions.



Les réservations pour l'EV6 First Edition ouvriront le 3 juin, les livraisons des premiers véhicules devant débuter aux États-Unis au premier trimestre 2022. En France, la page du véhicule ne mentionne aucun cadeau, mais le prix de départ est de 47 990 € avec une livraison sur le dernier trimestre 2021. Pas mal !