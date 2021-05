Michiel Huisman rejoint le casting de la série Apple TV+ "Echo 3"

William Teixeira

Plusieurs projets de séries et films sont en cours en ce moment pour Apple TV+, si pour certains nous avons des dates, pour d'autres, c'est encore l'inconnu, on sait juste que le projet avance. C'est le cas de la série Echo 3, le projet a fuité sur internet pour la première fois en juillet 2020, cependant quasiment 1 an plus tard, il n'y a toujours aucune nouvelle sur la date de disponibilité de la première saison. Malgré tout, cette annonce de l'intégration d'un nouvel acteur, montre que la production est toujours en cours.

Michiel Huisman va jouer aux côtés de Luke Evans

La série Echo 3 va prochainement sortir sur Apple TV+, le projet est développé par Mark Boal à qui l'on doit le film The Hurt Locker ou encore Triple Frontière, autant dire qu'Apple a choisi la bonne personne aux commandes de cette nouvelle série !

Ce que nous savons pour l'instant sur Echo 3, c'est que le programme sera basé sur la série When Heroes Fly, une production israélienne qui est actuellement disponible sur Netflix avec 2 saisons. À noter également que la série est elle-même basée sur un roman écrit par Amir Gutfreund.

Depuis que la série a été dévoilée en juillet 2020 par quelques personnes bien renseignées, le projet n'a depuis plus fait parler de lui, c'était même à se demander si celui-ci n'avait pas été abandonné en cours de route. Cependant, Echo 3 fait son grand retour sur le devant de la scène suite à un rapport de Variety, le média affirme avoir obtenu l'information exclusive que Michiel Huisman (Game of Thrones, The Haunting of Hill House) a déjà rejoint le casting.

L'acteur va jouer aux côtés de Luke Evans (La Belle et la Bête) et incarnera le rôle de Prince, un homme complètement abattu à cause de la disparition de sa femme Amber.



Il y a des chances que Echo 3 soit disponible cette année, mais ce n'est pas encore certain, tout dépend si le tournage a été interrompu à cause de la crise sanitaire et si oui, combien de temps. Apple ne donne malheureusement aucune information sur la progression des tournages et encore moins une date de disponibilité. Dans tous les cas, il sera intéressant d'observer de près les communiqués de presse d'Apple TV+, il est probable qu'une bande-annonce pour Echo 3 apparaisse dans les prochains mois.