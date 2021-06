Concept : une Apple Mouse Pro avec une zone Taptic

Hier à 17:15

Alban Martin

Réagir



Alors qu'Apple travaille sur le Mac Pro 2022, un nouveau concept imagine à quoi pourrait ressembler une souris repensée et améliorée pour l'accompagner. L'Apple Pro Mouse présente un design réversible, une ergonomie améliorée, une «Taptic Sidebar» pour des gestes personnalisés, et même la possibilité de l'utiliser pendant la charge. Oui, c'est fou que la firme ne le propose toujours pas.

Une Magic Mouse Pro

Vincent Lin a partagé le concept "Apple Pro Mouse" sur Behance en expliquant que la Magic Mouse actuelle est belle mais a une grande marge de progression.

Une forme parfaite de conception ergonomique pour les deux mains et un geste d'interaction révolutionnaire.

Au-delà du gris sidéral, le concept Apple Pro Mouse associe le design minimaliste de la Magic Mouse à l’ergonomie des souris comme la série MX Master de Logitech. Mais pour aller plus loin, le concept montre la souris Pro avec un design réversible pour la faire fonctionner à la fois pour les utilisateurs droitiers et gauchers.

Améliorant la Magic Mouse, la Pro Mouse emprunte au Magic Trackpad et au Taptic Engine de l'iPhone pour la barre latérale Taptic. Il offre des retours précis quand on clique et qu'on fait défiler avec des gestes personnalisables pour s'adapter à n'importe quel flux de travail.



Un autre ajout ici est un bouton central pour une fonctionnalité améliorée et, surtout, le port Lightning a été déplacé du bas vers l'avant pour que vous puissiez continuer à utiliser votre souris lorsqu'elle doit se recharger.

Bientôt le Mac Pro 2022

En ce qui concerne le nouveau Mac Pro actuellement en développement, un rapport récent de Bloomberg a précisé qu'Apple testait un processeur à 40 cœurs associé à un GPU jusqu'à 128 cœurs. Le nouveau bureau Pro serait une version plus compacte du Mac Pro 2019 et devrait actuellement être lancé en 2022.