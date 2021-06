Les employés à l’Apple Park 3 jours par semaine en septembre

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

1



Les employés d'Apple retourneront au bureau trois jours par semaine à partir de début septembre, a déclaré le PDG d'Apple, Tim Cook. D’après Bloomberg, l’entreprise entend réévaluer la situation début 2022.

La date du retour en présentiel est fixée par Apple

Voici les mots de Tim Cook :

Pour tout ce que nous avons pu accomplir alors que beaucoup d'entre nous ont été séparés, la vérité est qu'il a manqué quelque chose d'essentiel au cours de l'année écoulée : l'autre. La vidéoconférence a réduit la distance entre nous, bien sûr, mais il y a des choses qu'elle ne peut tout simplement pas reproduire.

La plupart des employés seront invités à retourner dans leurs bureaux les lundis, mardis et jeudis, avec la possibilité de travailler à distance les mercredis et vendredis. Les équipes qui nécessitent un travail en personne retourneront au bureau quatre à cinq jours par semaine.



Les employés pourront également travailler entièrement à distance jusqu'à deux semaines par an, mais les demandes de travail à distance devront être approuvées par les responsables.



Cook a conclu la note en disant qu'il avait hâte de voir les visages des employés. "Je sais que je ne suis pas le seul à qui le bourdonnement de l'activité, l'énergie manque, la créativité et la collaboration de nos réunions en personne et le sens de la communauté que nous avons tous construit", a-t-il écrit. Soit peu ou prou ce qu’il avait déjà déclaré il y a quelques mois sur la fin espérée du télétravail total.



Les employés d'Apple s'attendent probablement à devoir retourner sur les campus et les bureaux Apple du monde entier, car Apple s'est toujours fortement concentré sur l'importance de la collaboration en personne.



En France, vous en pensez quoi d’un retour sur site dans les entreprises ?