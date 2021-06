PES 2022 sera photoréaliste sur PS5

Alban Martin

Si la PS5 et la Xbox Series X sont désormais disponibles, les claques visuelles ne sont pas encore arrivées. D'après le producteur de la série de football PES, Seitaro Kimura, il ne faudra pas attendre longtemps avant d'avoir des jeux véritablement next-gen.



Malgré une sortie en novembre 2020 et des démonstrations bluffantes comme celle de l’Unreal Engine 5, les nouvelles consoles n'ont pas encore de vitrine technologique convaincante. Mais cela va bientôt changer avec PES 2022 qui s'appuie justement sur ce moteur comme le rappelle le producteur de la saga.

Des performances "incroyables" pour la PS5

Le magazine PLAY a donc interrogé Seitaro Kimura qui a été carrément dithyrambique sur les performances de la nouvelle console de Sony. Pour lui, la PlayStation 5 va permettre d'atteindre des graphismes photoréalistes, une promesse déjà entendue sur les consoles passée.

Les performances de la PS5 sont incroyables et, tout en en bénéficiant, nous avons relevé de nombreux défis et avons le sentiment de nous approcher progressivement de l’étape suivante. Cependant, quelle que soit la qualité des performances de la PS5, il existe de nombreuses restrictions et je pense donc qu’il est extrêmement difficile d’atteindre le « niveau supérieur ». En effet, le « photoréalisme » que nous recherchons est exactement la reproduction du monde réel lui-même.

Concrètement, Kimura précise que cette nouvelle étape va transpirer dans l’atmosphère des stades, les expressions faciales des joueurs, la déformation des corps lors des impacts ou encore les animations des cheveux et des maillots.

Merci Unreal Engine 5

Vous l'aurez compris, PES 2022 délaisse le moteur maison, le Fox Engine utilisé depuis des années et développé notamment par les équipes de Hideo Kojima pour Metal Gear Solid 5. On comprend mieux pourquoi PES n'a pas sorti de nouveau jeu en 2021 et s'est contenté d'une petite mise à jour d'effectif afin de proposer une révolution l'an prochain grâce au Unreal Engine numéro 5. Parmi els avantages, Kimura insiste sur la production accélérée car certaines tâches de programmation sont désormais à la portée des concepteurs et designers qui peuvent gérer un peu plus que la modélisation et les animations.

Un exemple spécifique est qu’avec Unreal Engine, les concepteurs peuvent prendre en charge diverses tâches sans l’aide des programmeurs en utilisant Blueprint. En procédant ainsi, nous pensons pouvoir améliorer la vitesse de production, améliorer les compétences des concepteurs individuels et bénéficier de nombreux autres avantages.

Tout cela augure une année formidable pour les fans de football qui vont avoir l'Euro 2020 dans quelques jours (décalé en 2021 pour raisons sanitaires) mais aussi FIFA 22 et PES 2022 dont les démos devraient arriver cet été. Et si PES 2022 reprenait les reines avec son tout nouveau moteur, peut-être le premier vrai jeu de sport next-gen...