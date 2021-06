FINAL FANTASY III et IV renommés "3D REMAKE" sur mobile

Il y a 7 heures

Alban Martin

Réagir



Si la réputation de Square Enix n'est plus à faire dans le monde du jeu vidéo, en revanche la qualité des portages mobiles est parfois erratique. Certains jeux sont laissés sur le bord de la route pendant des années tandis que d'autres sont heureusement mis à jour régulièrement. Au fil des ans, Square Enix a apporté de nombreux jeux Final Fantasy classiques sur iOS et Android, avec par exemple tout récemment le très bon Final Fantasy VIII Remastered.



Cette fois, c'est Final Fantasy III et FF IV qui ont reçu une nouvelle mise à jour surprise avec un changement de nom et d'icône. Les deux jeux indiquent maintenant qu'ils sont un « remake 3D ».



FINAL FANTASY : pourquoi 3D REMAKE ?

Pourquoi le studio japonais a-t-il simplement publié une nouvelle version qui ne change que le nom et l'icône à quelques jours de l'E3 2021 ? Cela pourrait signifier que les versions 2D de Final Fantasy IV et Final Fantasy III arrivent bientôt sur nos iPhone et Android, mais il est également possible que cela ait à voir avec une collection pour d'autres plates-formes. Les PS4 et Nintendo Switch n'ont encore aucun des jeux sortis avant Final Fantasy VII. Beaucoup de gens espèrent également que Square Enix apportera finalement I et II à Steam afin que tous les jeux puissent être sur une seule vitrine et plate-forme PC.



Il parait en tout cas très probable que Square Enix révèle quelque chose lors de l'E3 le 13 juin, juste avant la sortie de FF VII Remake Intégrale pour PS5.



Si vous appréciez les RPG, et notamment les FF, alors foncez sur Final Fantasy III et Final Fantasy IV.

Notre avis sur FF 3 3D

Sorti en 1990, Final Fantasy III fut le premier jeu de la série à se vendre à un million d'exemplaires, faisant de la saga de Square Enix un RPG légendaire. FF 3 fit évoluer l'ensemble de la série, avec son système permettant aux personnages de changer de classe à n'importe quel moment, mais aussi grâce à la possibilité d'invoquer des créatures puissantes telles que Shiva et Bahamut.



La version 3D sortie en 2006 connut un succès identique avec plus d'un million de copies vendues dans le monde. C'est celle-ci qu'on retrouve sur iOS avec grand plaisir.



Les + :

Durée de vie

Graphismes

Traduction

Télécharger FINAL FANTASY III (3D REMAKE) à 16,99 €

Notre avis sur FF 4 3D

FINAL FANTASY IV se targue d'être le premier FF en 3D sur App Store. Apparu initialement en 1991, FF4 était le premier jeu à disposer du système Active Time Battle (ATB) devenu emblématique dans la série. Il a également vu l'arrivée du système de Compétences bonus permettant le transfert de compétences d'autres personnages et donnant au joueur un avantage au combat. Un HIT qui se brade aujourd'hui.



Les + :

Un vrai FF

Une histoire incroyable

Un gameplay varié

Traduction française

Télécharger FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) à 16,99 €