Pas de nouveaux MacBook Pro 2021 pour L0vetodream à la WWDC

Hier à 15:35

Alban Martin

6



En réponse à un tweet demandant s'il y aura des annonces de matériel à la WWDC 2021, l'énigmatique mais fiable leaker "l0vetodream" a suggéré qu'il n'y en aurait pas. Dans un autre tweet, il explique qu'il est trop tôt pour le lancement de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Idée que l'on partage aussi.

Pas de MacBook Pro 2021 à ce keynote

Avant la WWDC, qui débute ce soir avec le keynote d'Apple à 19 heures, heure de Paris, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles au moins un nouveau modèle de MacBook Pro avec puce M2 serait annoncé lors de la conférence des développeurs. Cependant, des rapports sur la chaîne d'approvisionnement du Nikkei Asia et de DigiTimes ont affirmé que la production en série de nouveaux modèles de MacBook Pro ne commencerait pas avant la seconde moitié de 2021.

Des nouveautés côté UI

Le leaker a également fait allusion à une nouvelle interface utilisateur pour au moins une des plates-formes logicielles d'Apple, bien qu'il n'ait pas précisé laquelle, et a déclaré qu'Apple prévoyait d'annoncer des améliorations à son cadre de maison intelligente HomeKit. On pense forcément à homeOS.



À la WWDC 21, Apple devrait dévoiler iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15. Cependant, comme l'ont noté plusieurs spécialistes, Apple a fait au moins une annonce de matériel lors de 65% des keynotes de la WWDC au cours des deux dernières décennies.